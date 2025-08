Thiago Lacerda dá voz ao erotismo poético de Drummond no Santa Isabel

Ator Thiago Lacerda apresenta leitura cênica de "O Amor Natural, poema de Carlos Drummond de Andrade, no Teatro de Santa Isabel, dentro da programação gratuita do festival A Letra e A Voz.

Ator Thiago Lacerda faz leitura cênica de poesias eróticas de Drummond (Foto: Divulgação)

Carlos Drummond de Andrade, unanimidade da literatura brasileira, cultivava uma postura reservada, quase avessa à exposição pública. Era o típico mineiro calado, arredio, que também trazia um lirismo sutil e por vezes abstrato na poesia. Por isso, O Amor Natural, lançado cinco anos após sua morte, causou espanto. Ali, o autor escancarou o desejo em sua forma mais explícita e física. Os versos serão interpretados por Thiago Lacerda neste domingo (3), às 17h, no Teatro de Santa Isabel, durante a 22ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz.

A leitura cênica reúne os 40 poemas compilados no livro em que Drummond deixa de lado as sutilezas para lançar um olhar direto sobre o corpo e o prazer. Neles, o poeta transforma a intimidade entre duas pessoas em uma celebração da vitória sobre a morte por meio do desejo. “Ao delicioso toque do clitóris,/já tudo se transforma, num relâmpago./Em pequenino ponto desse corpo,/a fonte, o fogo, o mel se concentraram”, diz um dos trechos.

Escritos ao longo de sua extensa trajetória literária, os textos reafirmam a vitalidade — pessoal e poética — de um dos maiores nomes da literatura brasileira. Na leitura de Thiago Lacerda, a delicadeza e a ousadia dos poemas ganham nova força e expressão. “Embora muita gente enxergue o Drummond como alguém dotado de grande liberdade criativa, ainda assim há surpresas.”, exalta o ator, em conversa exclusiva com o Viver.

Nos últimos anos, Thiago tem se dedicado a espetáculos que valorizam a força da palavra e apostam em poucos recursos cênicos, como A Peste, inspirado na obra de Albert Camus, e Quem Está Aí? Monólogos de Shakespeare, que teve passagem pelo Recife em janeiro. Esse processo, que já se estende há mais de uma década, reflete seu profundo interesse pela literatura. “O teatro, nesse caso, é um experimento onde a palavra sempre foi colocado em prática”, explica ele. que estreou na Globo como o professor de natação Lula, do seriado Malhação, e começou, ali, a trajetória de um promissor galã da TV.

O ator ganhou projeção nacional como o italiano Matteo na novela Terra Nostra, papel que lhe rendeu o prêmio Melhores do Ano como revelação em 1999. Após integrar o elenco de Amor Perfeito, em 2023, ele se mantém distante das telinhas e não tem planos de voltar por enquanto. “O palco é um lugar de acolhimento. O teatro, a palavra, o ato de estar em cena... tudo isso já está incorporado em mim”, celebra. Sua relação com a dramaturgia vem de longa data e inclui, entre outros trabalhos, a interpretação de Jesus na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em 2004.

Além de Thiago Lacerda, o Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz reúne artistas e escritores como Cátia de França, Isadora Melo, Zé Manoel e Juliano Holanda, em uma programação gratuita que circula por diferentes pontos da cidade até quarta-feira. Para Thiago, a apresentação ocorrer no Santa Isabel torna a leitura ainda mais especial. “Eu tinha a vontade de reunir a força simbólica desse espaço com a palavra de Drummond”, confessa o ator, que, junto ao público, vai ecoar a poesia pelas paredes centenárias do teatro.