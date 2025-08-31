Marcelo Adnet fala sobre abuso sexual que sofreu aos 7 anos

Adnet: disputado pelas emissoras. Crédito: Divulgação ()

O ator Marcelo Adnet, de 43 anos, revelou informações sobre um abuso sexual que sofreu aos sete anos de idade. O humorista relatou o caso ao podcast Inteligência Ltda. na sexta-feira (29).

Adnet contou que sofreu o abuso de um funcionário do sítio da família. “O cachorro do meu avô morreu e eu amava o cachorro. O caseiro falou: ‘Eu tenho uma maneira de trazê-lo de volta. Mas, se você falar para alguém, o cachorro vai morrer para sempre’”, afirmou o ator.

Nesse momento, o avô, que havia saído de casa, volta ao local. “Quando ele estava começando o ato, meu avô volta e meio que me salva de sofrer algo bem pior.”

Segundo Adnet, o episódio lhe fez “desconfiar muito da sociedade”, gerando solidão durante a infância. “Para uma criança, isso é algo que te trava. Você fica com um segredo, algo que não pode falar e você não sabe o que é. E o cara me ameaçou, né? Isso me travou, me fez desconfiar muito da sociedade e decidi ficar sozinho, no meu canto”, disse.