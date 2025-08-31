° / °

Hackers roubam R$ 400 milhões em operação de Pix

Empresa de infraestrutura bancária Sinqia sofreu um ataque hacker que teria desviado milhões para contas de laranjas

Estadão Conteúdo

Publicado: 31/08/2025 às 09:27

As medidas de segurança para o Pix entram em vigor em 2/07/Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A empresa de infraestrutura bancária Sinqia sofreu um ataque hacker na noite de sexta-feira (29), no ambiente em que opera transações de Pix. A empresa confirmou a invasão. Segundo o site Neofeed, primeiro a publicar a informação, o ataque teria desviado R$ 400 milhões de contas do HSBC para laranjas.

Outra fintech afetada, a Artta, confirmou o ataque. Procurados, o Banco Central (BC) e o HSBC não responderam.

O ataque mirou uma cifra bem superior aos R$ 400 milhões movimentados. Mais de 80% do montante efetivamente desviado já foi bloqueado e os valores serão devolvidos. Segundo a Sinqia, a invasão atingiu um número limitado de instituições financeiras para as quais presta serviços.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

