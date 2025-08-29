Noite de arte e cultura reúne jovens em evento gratuito no Recife

Música, dança, teatro e dinâmicas interativas marcam o encerramento do Mês da Juventude na Igreja Batista do Monteiro, em Casa Amarela

No Recife, Igreja Batista faz ação para celebrar o Mês da Juventude (Divulgação)

A Igreja Batista do Monteiro realiza neste sábado (30), a partir das 18h, o Encontro de Artes, um evento gratuito e aberto ao público que encerra o Mês da Juventude. A programação contará com apresentações de música, dança, teatro e dinâmicas interativas, voltadas especialmente para jovens e adolescentes.

A iniciativa busca reunir a comunidade, promover integração entre gerações e incentivar a expressão artística da juventude, aliando cultura e momentos de reflexão. Além de celebrar a fé, o evento valoriza o protagonismo jovem e estimula talentos locais.

Promovido pelo Ministério Conectados, o encontro marca o encerramento de uma série de atividades realizadas ao longo de agosto, que tiveram como objetivo engajar os jovens na vida comunitária e oferecer oportunidades de aprendizado e interação cultural.

O evento acontece na Igreja Batista do Monteiro, localizada na Avenida Eurico Chaves, em Casa Amarela e tem entrada gratuita.