André Marreta apresenta 'Show das Antigas' no Mirante do Paço

Show de André Marreta será neste sábado (30), a partir das 16h, no Mirante do Paço

(Divulgação)

O cantor André Marreta será a grande atração da festa De Volta ao Caldeirão, evento que já conta com um dos seus sucessos na trilha musical. O show será no próximo dia 30 de agosto, a partir das 16h, no Mirante do Paço, localizado no coração do Recife Antigo.

Com a proposta de revisitar grandes hits que marcaram gerações, o 'Show das Antigas' promete trazer no repertório músicas que embalaram histórias e continuam presentes na memória afetiva de quem ama o pagodão Baiano.

Reconhecido pela voz forte e pela energia contagiante nos palcos, André Marreta reforça neste projeto sua versatilidade e conexão com o público, trazendo um clima de nostalgia aliado à modernidade do seu estilo musical.