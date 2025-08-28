14ª Mostra de Circo do Recife começa nesta sexta (29)

Programação gratuita da 14ª Mostra de Circo do Recife vai reunir quase 400 artistas em seus picadeiros

(Foto: Gabriell Magnus)

Reunindo quase 400 artistas de diferentes trupes e gerações, vocações e regiões, estilos e picadeiros, começa amanhã (29) a 14ª Mostra de Circo do Recife. Até a quinta-feira (4 de setembro), a programação gratuita, oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, apresentará mais de 40 intervenções, espetáculos e números gratuitos.

Com picadeiros e lonas montados em espaços e equipamentos públicos, a programação será gratuita como sempre e pulverizada como nunca. Inaugurando novas centralidades para a arte de resistência do circo, a Mostra vai espalhar suas atividades por 12 diferentes polos na cidade, entre unidades do Compaz, Parque do Caiara, além dos já cativos Sítio Trindade e Teatro Hermilo Borba Filho, onde a programação começará, com intervenção de mágica e varieté com diversos números circenses.

Esta 14ª edição alcançará ainda cenários nunca antes ocupados, como a Livraria Jaqueira e o Imip, além dos parques de Apipucos e Treze de Maio, onde a Prefeitura celebrou o Dia do Circo, no último mês de maio, para uma plateia tão animada, que foi impossível não promover o picadeiro: de cativante a cativo.

Para assistir aos espetáculos no Teatro Hermilo e na Livraria Jaqueira, o público deverá trocar o ingresso por 1 kg de alimento não perecível. Todo o montante arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos da Prefeitura do Recife, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, localizado na Avenida Norte, nº 1716, no bairro dos Torrões. A iniciativa beneficia 33 entidades sociais e 18 cozinhas solidárias, alcançando mais de 26 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar no município.

“É muito importante o circo alcançar as praças, ocupar desde o centro às periferias. O objetivo da mostra é esse: promover o encontro de novos artistas com as trupes tradicionais e de todas as expressões e tempos do circo com os públicos de sempre, com vários territórios e com as plateias do futuro”, celebra a secretária de Cultura Milu Megale.

“Ao mesmo tempo, é fundamental que essa arte de resistência se confirme também para além das ruas: alcançando os espaços formais de arte e de cultura, como livrarias e teatros”, acrescenta o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto.



Protagonizarão antigos e novos grupos, trupes e artistas em atividade em todo o estado, como a Cia Devir e Márcio Sá, Circo Alves, Palhaço Cheirozito, Palhaço Mentirinha, Alakazam, Kowalski Circo, Circo D’Mônaco, Circo da Família Vidal, Bandinha Circense, Millenium Circo, Circo Poligran, Circo Puma, Circo Nawellington, além dos palhaços e palhaças Dolores, Gertrudes Gegê, Geleia, Malandrinho, Moleza & Gentileza, além da trupe dos Periquitos do Zumbi, grupo folclórico que espalha sorriso e alegria pela cidade desde 1935.

Homenageados - A 14ª Mostra de Circo do Recife renderá homenagens a dois artistas mambembes, que confirmam a força e o poder de transformação social do picadeiro e das comunidades que ele forma: Madre Escobar (in memoriam) e Boris Trindade Jr., o Borica.





Confira a programação completa da Mostra:



De 29 de agosto a 4 de setembro

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (29/08)

Teatro Hermilo Borba Filho *

Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife

19h - Homenagem a Boris Trindade Jr. (Palhaço Borica) e Madre Escobar (in memoriam)

Intervenção Sinsalabim, com Mágico Erisson Correia

Espetáculo

Cabaret: com Ropix em Pantera Rosa; Mainá Souza em Artigo de Vitrine; Mickael Marvey em A Fuga; Jéssica Moura e Fernanda Victor em Aura Duo; Coletivo Família Malanarquista em Água de Cuia

Apresentação: Palhaça Dolores



*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro



SÁBADO (30/08)

Teatro Hermilo Borba Filho *

Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife

19h - Lançamento do Livro Anatomia Aplicada às Artes Aéreas

Espetáculos

Experimento VI: Isso não é um número de circo, com Cia Devir

Campo de Alinhamento, com Márcio Sá

Apresentação: Palhaça Dolores



*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro



Sítio da Trindade

Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela

15h30 - Vivências de Técnicas Circenses

Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso

Espetáculos

Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante

Circo do Palhaço Cheirozito

Circo do Palhaço Mentirinha – A Alegria da cidade

Apresentação: Palhaço Malandrinho

Parque Treze de Maio

R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista

15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife + Eu, Robô

Espetáculo Circo do Wolverine

Número Circumbia, com Ropix e Pablito

Espetáculo A lenda viva Alakazam

Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê

Parque do Caiara

Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga



15h30 - Intervenção Os Palhaços Músicos

Espetáculos

Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos

Circo D'Mônaco - Sonho e Fantasia

Disney Circo - O Circo da Família Vidal

Apresentação: Palhaço Geleia

Parque de Apipucos

Praça Apipucos, S/N - Apipucos

16h - Espetáculo Exótico, com Palhaço Piripaque



DOMINGO (31/08)

Livraria Jaqueira *

R. Me. de Deus, 110 - Bairro do Recife

11h30 - Espetáculo Moleza & Gentileza Show

*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível

Sítio Trindade

Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela

15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife

Espetáculos

Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante

A Magia do Circo Poligran

Picadeiro Pernambuco

Apresentação: Palhaço Malandrinho



Parque Treze de Maio

R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista



15h30 - Vivências de Técnicas Circenses

Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso

Espetáculo Millenium Circo - Um Espetáculo Simples e Sem Arrodeios

Número A banda Maluca do Palhaço Finni

Espetáculo Voando com a Águia Dourada

Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê



Parque do Caiara

Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga



15h30

Intervenção Os Palhaços Músicos

Espetáculos

Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos

Circo Puma - O Sonho do Palhaço Preguinho

Circo Nawellignton - Um Show de Alegria e Sucesso

Apresentação: Palhaço Geleia



TERÇA-FEIRA (02/09)

Compaz Leda Alves

R. José Rodrigues, 586 - Pina



15h - Espetáculo Atrapalhaços: intervenção de palhaçaria, com Cia Brincantes de Circo Apresentação: Índia Morena



Compaz Eduardo Campos

Av. Aníbal Benévolo, S/N - Linha do Tiro

16h - Número Circo KKK, com Palhaço Pinóquio Espetáculo A Campeã, com Palhaça Gardênia



QUARTA-FEIRA (03/09)

Compaz Ariano Suassuna

Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro

15h - Espetáculo Riso Interior, com Teatro de Retalhos

Compaz Paulo Freire

Ladeira da Cohab, 10 - COHAB

15h - Espetáculo O Encontro da Tempestade e a Guerra, com Circo Experimental Negro



QUINTA-FEIRA (04/09)

IMIP

R. dos Coelhos, 300

9h - Espetáculo Respeitável Público: O Espetáculo Circense Clássico, com Trupe Vivarte