14ª Mostra de Circo do Recife começa nesta sexta (29)
Programação gratuita da 14ª Mostra de Circo do Recife vai reunir quase 400 artistas em seus picadeiros
Publicado: 28/08/2025 às 17:55
(Foto: Gabriell Magnus)
Reunindo quase 400 artistas de diferentes trupes e gerações, vocações e regiões, estilos e picadeiros, começa amanhã (29) a 14ª Mostra de Circo do Recife. Até a quinta-feira (4 de setembro), a programação gratuita, oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, apresentará mais de 40 intervenções, espetáculos e números gratuitos.
Com picadeiros e lonas montados em espaços e equipamentos públicos, a programação será gratuita como sempre e pulverizada como nunca. Inaugurando novas centralidades para a arte de resistência do circo, a Mostra vai espalhar suas atividades por 12 diferentes polos na cidade, entre unidades do Compaz, Parque do Caiara, além dos já cativos Sítio Trindade e Teatro Hermilo Borba Filho, onde a programação começará, com intervenção de mágica e varieté com diversos números circenses.
Esta 14ª edição alcançará ainda cenários nunca antes ocupados, como a Livraria Jaqueira e o Imip, além dos parques de Apipucos e Treze de Maio, onde a Prefeitura celebrou o Dia do Circo, no último mês de maio, para uma plateia tão animada, que foi impossível não promover o picadeiro: de cativante a cativo.
Para assistir aos espetáculos no Teatro Hermilo e na Livraria Jaqueira, o público deverá trocar o ingresso por 1 kg de alimento não perecível. Todo o montante arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos da Prefeitura do Recife, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, localizado na Avenida Norte, nº 1716, no bairro dos Torrões. A iniciativa beneficia 33 entidades sociais e 18 cozinhas solidárias, alcançando mais de 26 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar no município.
“É muito importante o circo alcançar as praças, ocupar desde o centro às periferias. O objetivo da mostra é esse: promover o encontro de novos artistas com as trupes tradicionais e de todas as expressões e tempos do circo com os públicos de sempre, com vários territórios e com as plateias do futuro”, celebra a secretária de Cultura Milu Megale.
“Ao mesmo tempo, é fundamental que essa arte de resistência se confirme também para além das ruas: alcançando os espaços formais de arte e de cultura, como livrarias e teatros”, acrescenta o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto.
Protagonizarão antigos e novos grupos, trupes e artistas em atividade em todo o estado, como a Cia Devir e Márcio Sá, Circo Alves, Palhaço Cheirozito, Palhaço Mentirinha, Alakazam, Kowalski Circo, Circo D’Mônaco, Circo da Família Vidal, Bandinha Circense, Millenium Circo, Circo Poligran, Circo Puma, Circo Nawellington, além dos palhaços e palhaças Dolores, Gertrudes Gegê, Geleia, Malandrinho, Moleza & Gentileza, além da trupe dos Periquitos do Zumbi, grupo folclórico que espalha sorriso e alegria pela cidade desde 1935.
Homenageados - A 14ª Mostra de Circo do Recife renderá homenagens a dois artistas mambembes, que confirmam a força e o poder de transformação social do picadeiro e das comunidades que ele forma: Madre Escobar (in memoriam) e Boris Trindade Jr., o Borica.
Confira a programação completa da Mostra:
De 29 de agosto a 4 de setembro
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (29/08)
Teatro Hermilo Borba Filho *
Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife
19h - Homenagem a Boris Trindade Jr. (Palhaço Borica) e Madre Escobar (in memoriam)
Intervenção Sinsalabim, com Mágico Erisson Correia
Espetáculo
Cabaret: com Ropix em Pantera Rosa; Mainá Souza em Artigo de Vitrine; Mickael Marvey em A Fuga; Jéssica Moura e Fernanda Victor em Aura Duo; Coletivo Família Malanarquista em Água de Cuia
Apresentação: Palhaça Dolores
*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro
SÁBADO (30/08)
Teatro Hermilo Borba Filho *
Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife
19h - Lançamento do Livro Anatomia Aplicada às Artes Aéreas
Espetáculos
Experimento VI: Isso não é um número de circo, com Cia Devir
Campo de Alinhamento, com Márcio Sá
Apresentação: Palhaça Dolores
*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro
Sítio da Trindade
Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela
15h30 - Vivências de Técnicas Circenses
Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso
Espetáculos
Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante
Circo do Palhaço Cheirozito
Circo do Palhaço Mentirinha – A Alegria da cidade
Apresentação: Palhaço Malandrinho
Parque Treze de Maio
R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista
15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife + Eu, Robô
Espetáculo Circo do Wolverine
Número Circumbia, com Ropix e Pablito
Espetáculo A lenda viva Alakazam
Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê
Parque do Caiara
Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga
15h30 - Intervenção Os Palhaços Músicos
Espetáculos
Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos
Circo D'Mônaco - Sonho e Fantasia
Disney Circo - O Circo da Família Vidal
Apresentação: Palhaço Geleia
Parque de Apipucos
Praça Apipucos, S/N - Apipucos
16h - Espetáculo Exótico, com Palhaço Piripaque
DOMINGO (31/08)
Livraria Jaqueira *
R. Me. de Deus, 110 - Bairro do Recife
11h30 - Espetáculo Moleza & Gentileza Show
*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível
Sítio Trindade
Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela
15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife
Espetáculos
Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante
A Magia do Circo Poligran
Picadeiro Pernambuco
Apresentação: Palhaço Malandrinho
Parque Treze de Maio
R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista
15h30 - Vivências de Técnicas Circenses
Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso
Espetáculo Millenium Circo - Um Espetáculo Simples e Sem Arrodeios
Número A banda Maluca do Palhaço Finni
Espetáculo Voando com a Águia Dourada
Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê
Parque do Caiara
Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga
15h30
Intervenção Os Palhaços Músicos
Espetáculos
Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos
Circo Puma - O Sonho do Palhaço Preguinho
Circo Nawellignton - Um Show de Alegria e Sucesso
Apresentação: Palhaço Geleia
TERÇA-FEIRA (02/09)
Compaz Leda Alves
R. José Rodrigues, 586 - Pina
15h - Espetáculo Atrapalhaços: intervenção de palhaçaria, com Cia Brincantes de Circo Apresentação: Índia Morena
Compaz Eduardo Campos
Av. Aníbal Benévolo, S/N - Linha do Tiro
16h - Número Circo KKK, com Palhaço Pinóquio Espetáculo A Campeã, com Palhaça Gardênia
QUARTA-FEIRA (03/09)
Compaz Ariano Suassuna
Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro
15h - Espetáculo Riso Interior, com Teatro de Retalhos
Compaz Paulo Freire
Ladeira da Cohab, 10 - COHAB
15h - Espetáculo O Encontro da Tempestade e a Guerra, com Circo Experimental Negro
QUINTA-FEIRA (04/09)
IMIP
R. dos Coelhos, 300
9h - Espetáculo Respeitável Público: O Espetáculo Circense Clássico, com Trupe Vivarte