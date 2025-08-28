° / °

Viver
CIRCO

14ª Mostra de Circo do Recife começa nesta sexta (29)

Programação gratuita da 14ª Mostra de Circo do Recife vai reunir quase 400 artistas em seus picadeiros

Diario de Pernambuco

Publicado: 28/08/2025 às 17:55

Seguir no Google News Seguir

/Foto: Gabriell Magnus

(Foto: Gabriell Magnus)

Reunindo quase 400 artistas de diferentes trupes e gerações, vocações e regiões, estilos e picadeiros, começa amanhã (29) a 14ª Mostra de Circo do Recife. Até a quinta-feira (4 de setembro), a programação gratuita, oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, apresentará mais de 40 intervenções, espetáculos e números gratuitos.

Com picadeiros e lonas montados em espaços e equipamentos públicos, a programação será gratuita como sempre e pulverizada como nunca. Inaugurando novas centralidades para a arte de resistência do circo, a Mostra vai espalhar suas atividades por 12 diferentes polos na cidade, entre unidades do Compaz, Parque do Caiara, além dos já cativos Sítio Trindade e Teatro Hermilo Borba Filho, onde a programação começará, com intervenção de mágica e varieté com diversos números circenses.

Esta 14ª edição alcançará ainda cenários nunca antes ocupados, como a Livraria Jaqueira e o Imip, além dos parques de Apipucos e Treze de Maio, onde a Prefeitura celebrou o Dia do Circo, no último mês de maio, para uma plateia tão animada, que foi impossível não promover o picadeiro: de cativante a cativo.

Para assistir aos espetáculos no Teatro Hermilo e na Livraria Jaqueira, o público deverá trocar o ingresso por 1 kg de alimento não perecível. Todo o montante arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos da Prefeitura do Recife, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, localizado na Avenida Norte, nº 1716, no bairro dos Torrões. A iniciativa beneficia 33 entidades sociais e 18 cozinhas solidárias, alcançando mais de 26 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar no município.

“É muito importante o circo alcançar as praças, ocupar desde o centro às periferias. O objetivo da mostra é esse: promover o encontro de novos artistas com as trupes tradicionais e de todas as expressões e tempos do circo com os públicos de sempre, com vários territórios e com as plateias do futuro”, celebra a secretária de Cultura Milu Megale.

“Ao mesmo tempo, é fundamental que essa arte de resistência se confirme também para além das ruas: alcançando os espaços formais de arte e de cultura, como livrarias e teatros”, acrescenta o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto.

Protagonizarão antigos e novos grupos, trupes e artistas em atividade em todo o estado, como a Cia Devir e Márcio Sá, Circo Alves, Palhaço Cheirozito, Palhaço Mentirinha, Alakazam, Kowalski Circo, Circo D’Mônaco, Circo da Família Vidal, Bandinha Circense, Millenium Circo, Circo Poligran, Circo Puma, Circo Nawellington, além dos palhaços e palhaças Dolores, Gertrudes Gegê, Geleia, Malandrinho, Moleza & Gentileza, além da trupe dos Periquitos do Zumbi, grupo folclórico que espalha sorriso e alegria pela cidade desde 1935. 

Homenageados - A 14ª Mostra de Circo do Recife renderá homenagens a dois artistas mambembes, que confirmam a força e o poder de transformação social do picadeiro e das comunidades que ele forma: Madre Escobar (in memoriam) e Boris Trindade Jr., o Borica.


Confira a programação completa da Mostra:

 

De 29 de agosto a 4 de setembro

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (29/08)

Teatro Hermilo Borba Filho *

Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife

19h - Homenagem a Boris Trindade Jr. (Palhaço Borica) e Madre Escobar (in memoriam)

Intervenção Sinsalabim, com Mágico Erisson Correia

Espetáculo

Cabaret: com Ropix em Pantera Rosa; Mainá Souza em Artigo de Vitrine; Mickael Marvey em A Fuga; Jéssica Moura e Fernanda Victor em Aura Duo; Coletivo Família Malanarquista em Água de Cuia

Apresentação: Palhaça Dolores


*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro


SÁBADO (30/08)

Teatro Hermilo Borba Filho *

Cais do Apolo, 142 - Bairro do Recife

19h - Lançamento do Livro Anatomia Aplicada às Artes Aéreas

Espetáculos

Experimento VI: Isso não é um número de circo, com Cia Devir

Campo de Alinhamento, com Márcio Sá

Apresentação: Palhaça Dolores


*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível. Distribuição a partir das 18h, na bilheteria do teatro


Sítio da Trindade

Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela

15h30 - Vivências de Técnicas Circenses

Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso

Espetáculos

Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante

Circo do Palhaço Cheirozito

Circo do Palhaço Mentirinha – A Alegria da cidade

Apresentação: Palhaço Malandrinho

Parque Treze de Maio

R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista

15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife + Eu, Robô

Espetáculo Circo do Wolverine

Número Circumbia, com Ropix e Pablito

Espetáculo A lenda viva Alakazam

Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê

Parque do Caiara

Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga


15h30 - Intervenção Os Palhaços Músicos

Espetáculos

Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos

Circo D'Mônaco - Sonho e Fantasia

Disney Circo - O Circo da Família Vidal

Apresentação: Palhaço Geleia

Parque de Apipucos

Praça Apipucos, S/N - Apipucos

16h - Espetáculo Exótico, com Palhaço Piripaque


DOMINGO (31/08)

Livraria Jaqueira *

R. Me. de Deus, 110 - Bairro do Recife

11h30 - Espetáculo Moleza & Gentileza Show

*Ingresso solidário: 1 kg alimento não perecível

Sítio Trindade

Estr. do Arraial, S/N - Casa Amarela

15h30 - Intervenção Bandinha Circense do Recife

Espetáculos

Circo Alves - A Magia do Circo Itinerante

A Magia do Circo Poligran

Picadeiro Pernambuco

Apresentação: Palhaço Malandrinho


Parque Treze de Maio

R. Mamede Simões, 111 - Boa Vista


15h30 - Vivências de Técnicas Circenses

Intervenção Os Periquitos do Zumbi + Orquestra Expresso

Espetáculo Millenium Circo - Um Espetáculo Simples e Sem Arrodeios

Número A banda Maluca do Palhaço Finni

Espetáculo Voando com a Águia Dourada

Apresentação: Palhaça Gertrudes Gegê


Parque do Caiara

Tv. Dr. José Anastácio da Silva Guimarães, S/N - Iputinga


15h30

Intervenção Os Palhaços Músicos

Espetáculos

Kowalski Circo - A Menina dos Meus Olhos

Circo Puma - O Sonho do Palhaço Preguinho

Circo Nawellignton - Um Show de Alegria e Sucesso

Apresentação: Palhaço Geleia


TERÇA-FEIRA (02/09)

Compaz Leda Alves

R. José Rodrigues, 586 - Pina


15h - Espetáculo Atrapalhaços: intervenção de palhaçaria, com Cia Brincantes de Circo Apresentação: Índia Morena


Compaz Eduardo Campos

Av. Aníbal Benévolo, S/N - Linha do Tiro

16h - Número Circo KKK, com Palhaço Pinóquio Espetáculo A Campeã, com Palhaça Gardênia


QUARTA-FEIRA (03/09)

Compaz Ariano Suassuna

Av. Gen. San Martin, 1208 - Cordeiro

15h - Espetáculo Riso Interior, com Teatro de Retalhos

Compaz Paulo Freire

Ladeira da Cohab, 10 - COHAB

15h - Espetáculo O Encontro da Tempestade e a Guerra, com Circo Experimental Negro


QUINTA-FEIRA (04/09)

IMIP

R. dos Coelhos, 300

9h - Espetáculo Respeitável Público: O Espetáculo Circense Clássico, com Trupe Vivarte

artistas , Circo , de , mostra , Mostra de Circo do Recife , Recife
Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP