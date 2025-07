Recife recebe primeiras sessões nacionais de "O Agente Secreto" em 10 de setembro

O filme pernambucano "O Agente Secreto" terá duas sessões simultâneas no Cinema São Luiz e no Teatro do Parque, no Recife. A pré-venda online dos ingressos começa na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto.

Wagner Moura protagoniza 'O Agente Secreto (Divulgação)

O filme “O Agente Secreto”, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, terá as primeiras sessões no Brasil no dia 10 de setembro, quando contará com duas exibições simultâneas no Cinema São Luiz e no Teatro do Parque, localizados no centro do Recife. A pré-venda online dos ingressos começa na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto.

Essas são as primeiras de uma série de sessões especiais do filme, que ocorrem antes de sua estreia no circuito comercial, no dia 6 de novembro. O longa-metragem chega ao país após circular por diversos eventos internacionais, como o Festival de Cannes deste ano, que deu a Palma de Ouro de Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho, e de Melhor Ator para Wagner Moura.

O baiano protagoniza a trama ambientada em 1977, durante a Ditadura Militar, interpretando um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife. No entanto, logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O elenco do filme ainda conta com grandes nomes do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Hermila Guedes, Carlos Francisco e Roberto Diogenes. A produção é assinada por Emilie Lesclaux, e é uma coprodução com a

CinemaScópio (Brasil), MK Productions (França), Lemming Film (Holanda) e One Two Films (Alemanha).

A distribuição no Brasil é feita pela Vitrine Filmes. Internacionalmente, será lançado pela NEON (EUA e Canadá) e pela MUBI (Reino Unido, Irlanda, Índia e América Latina, exceto Brasil). Depois de uma trajetória internacional de sucesso, o longa tem lançamento garantido em mais de 90 países.

A circulação em sessões especiais internacionais ainda segue no Festival de Toronto, onde a première canadense foi anunciada como parte da seção "Special Presentations", em setembro. Nesta semana, o longa esgotou todas as sessões de pré-estreia em Portugal, após passar também pelo Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia, Festival de Cinema de Sydney, na Austrália, e pelos festivais franceses Cinéma Paradiso Louvre – onde foi exibido gratuitamente e ao ar livre nos jardins do Museu do Louvre.