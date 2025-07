Alessandra Leão apresenta espetáculo 'ACESA' na Casa Estação da Luz

Alessandra Leão leva cultura popular ao palco da Estação da Luz (Foto: José de Holanda/Divulgação)

Em tempos em que a cultura popular é muitas vezes tratada como folclore ou mero entretenimento, Alessandra Leão trilha o caminho oposto. Nascida no Recife, a cantora evoca memórias, rituais e vozes que ressoam dos terreiros, das rodas e dos folguedos no álbum ACESA. É com esse espírito que ela apresenta o espetáculo homônimo neste domingo, às 18h, na Casa Estação da Luz, levando a potência ritual e sonora do seu trabalho mais recente.

Ao longo de sua carreshowira, Alessandra se debruçou sobre ritmos como o coco, a ciranda e o maracatu de baque solto, incorporando camadas eletrônicas que ressignificam essas matrizes sem apagá-las. Esse olhar cuidadoso e inovador fica evidente em ACESA, lançado em 2021, no qual a artista transforma a música de raiz em linguagem do presente. “O meu jeito de compor é esse. É enraizado no Nordeste, é moldado por essa escola, por esse modo de fazer e sentir a música”, afirma a artista, em conversa com o Viver.

Acompanhada dos músicos Gustavo Sousa (bateria), Sofia Freire (sintetizador e voz) e Lucas Dan (baixo sintetizado), a apresentação é resultado de uma imersão em encontros com mestres e mestras dos saberes populares de Pernambuco, Paraíba e São Paulo. A experiência gerou também uma websérie, registrada durante a residência artística que antecedeu o álbum.

Essas vivências não só influenciaram a seleção das músicas, mas moldaram a atmosfera do show, pensado como um rito coletivo de escuta, presença e celebração. “Esse repertório é feito desses encontros. De cada marca deixada quando a gente realmente consegue estar com alguém”, diz Alessandra. E assim será na Casa Estação da Luz, onde o público vai carregar consigo a memória viva de um encontro que vai muito além da música.