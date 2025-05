'O Agente Secreto' vence dois prêmios em Cannes antes da Palma de Ouro

O longa foi considerado o melhor filme do festival pelo júri da Fipresci e também ganhou o Prix des Cinémas Art et Essai

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura (Laura Castor )

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura, venceu dois prêmios no Festival de Cannes neste sábado, 24. O longa foi considerado o melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação de críticos de cinema do mundo e também ganhou o Prix des Cinémas Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.

O filme é um dos concorrentes à Palma de Ouro, principal honraria do festival, neste sábado. Além dele, outros filmes que têm chamado a atenção, como Die, My Love, de Lynne Ramsay, O Esquema Fenício, de Wes Anderson, e Um Simples Acidente, de Jafar Panahi, também disputam o prêmio. Veja a lista completa dos filmes que concorrem à Palma de Ouro em Cannes:

- After (Oliver Laxe)

- Alpha (Julia Ducournau)

- The Eagles of the Republic (Tarik Saleh)

- Eddington (Ari Aster)

- Dossier 137 (Dominik Moll)

- Fuori (Mario Martone)

- The History of Sound (Olivier Hermanus)

- Um Simples Acidente (Jafar Panahi)

- The Mastermind (Kelly Reichardt)

- Nouvelle Vague (Richard Linklater)

- O Esquema Fenício (Wes Anderson)

- O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)

- Renoir (Chie Hayakawa)

- Romeria (Carla Simon)

- Sentimental Value (Joachim Trier)

- Sound of Falling (Mascha Schilinski)

- Two Prosecutors (Sergei Loznitsa)

- The Youngest Daughter (Hafsia Herzi)

- Young Mothers (Luc and Jean-Pierre Dardenne)

O Agente Secreto foi exibido em Cannes no último dia 18 e foi aplaudido de pé por vários minutos. O longa chamou a atenção da imprensa francesa, que o chamou de "virtuoso" e "espetacular".

Apesar de ser presença constante no festival, o Brasil não foi vencedor de nenhuma Palma de Ouro nos últimos 20 anos. A única já vencida pelo País foi com O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, em 1962.

Os vencedores da Palma de Ouro costumam ganhar certo destaque nas disputas pelo Oscar. No ano passado, por exemplo, o grande vencedor, Anora, de Sean Baker, levou os prêmios de Melhor Filme Diretor, Atriz (Mikey Madison), Roteiro e Montagem na maior premiação do cinema.

*Com colaboração de Mariane Morisawa