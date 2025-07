Obras na orla alteram trânsito na Avenida Boa Viagem até novembro

Recife, PE, 21/05/2025 - OBRAS NA ORLA DE BOA VIAGEM - Imagens das obras no calçadão da orla de Boa Viagem, zona sul. (Rafael Vieira)

A partir desta segunda-feira (28), o trânsito na Zona Sul do Recife sofrerá alterações temporárias por conta das obras de requalificação da orla, dentro do Projeto Orla Parque. As duas faixas da direita da Avenida Boa Viagem, a partir do cruzamento com a Rua Herculano Bandeira, estarão interditadas. O bloqueio atinge os acessos à entrada de Brasília Teimosa e à pista leste da Avenida Antônio de Góes.

Para acessar a Rua Comendador Moraes, os condutores deverão utilizar uma abertura provisória no canteiro central da Avenida Antônio de Góes. A via passará a funcionar em sentido único de entrada para Brasília Teimosa, enquanto a Rua Eduardo Jorge será adaptada para o fluxo de saída do bairro.

As mudanças devem permanecer até o fim de novembro. Agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão no local para organizar a circulação e garantir a segurança viária. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800.081.1078.

As intervenções integram a quarta etapa do Projeto Orla Parque e incluem a substituição do piso por placas cimentícias maciças, ampliação dos passeios, melhorias na acessibilidade e implantação de novas redes de abastecimento, drenagem e esgotamento sanitário. Também estão em andamento as reformas das centralidades de Esportes e do Projeto Praia Sem Barreiras.

Com previsão de requalificar 11 quilômetros da orla, o Orla Parque conecta os bairros de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa, com foco em acessibilidade, segurança, iluminação, aumento das áreas verdes e novos equipamentos públicos. Desde 2023, já foram entregues quiosques reformados, novos sanitários, o Parque de Esculturas Francisco Brennand e melhorias em áreas esportivas e comunitárias.