Mudança em ônibus: embarques são alterados no terminal PE-15

Embarques serão alterado no terminal PE-15 a partir deste sábado (19) (Arquivo DP)

A partir deste sábado (19), oito linhas de ônibus terão seus pontos de embarque alterados na plataforma A do Terminal Integrado PE-15, em Olinda. A mudança, promovida pelo Governo do Estado por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), busca melhorar a circulação interna dos coletivos e otimizar o fluxo de passageiros nas plataformas.

Cartazes informativos estão sendo afixados no terminal para orientar os usuários sobre as alterações, que afetam linhas com destino ao Recife, Olinda e outras áreas da Região Metropolitana.

Confira as mudanças:

•914 – TI PE-15 / TI Afogados – Novo embarque na Plataforma 08A

•883 – TI PE-15 / TI Xambá – Novo embarque na Plataforma 07A

•1986 – TI Rio Doce / TI PE-15 – Novo embarque na Plataforma 04A

•1966 – TI Rio Doce / TI PE-15 (Fragoso) – Novo embarque na Plataforma 04A

•1940 – TI PE-15 (Circular) – Novo embarque na Plataforma 03A

•1923 – Cidade Tabajara / TI PE-15 – Novo embarque na Plataforma 05A

•1921 – Ouro Preto / TI PE-15 – Novo embarque na Plataforma 03A

•1923 – Cidade Tabajara / TI PE-15 – Chã de Mangabeira – Novo embarque na Plataforma 06A

Além das alterações, a linha 893 será reativada com nova nomenclatura: TI PE-15 / Alto da Conquista, com embarque também na Plataforma 07A.