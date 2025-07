CNH Social passa a valer em agosto; veja quem tem direito

CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação (Marcello Casal JrAgência Brasil)

Aprovada recentemente, a Lei nº 15.153/2025 altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para permitir que os valores arrecadados com multas de trânsito sejam usados para custear a formação de condutores de baixa renda. O novo marco legal consolida a CNH Social como política pública e entra em vigor no dia 12 de agosto de 2025.

A iniciativa tem potencial de impacto direto na vida de milhares de brasileiras, especialmente mulheres negras, periféricas e chefes de família, que frequentemente enfrentam obstáculos financeiros para obter a carteira de habilitação, um documento que, além de garantir mobilidade, pode representar acesso ao emprego e independência econômica.

“A CNH é, para muitas mulheres, uma porta de acesso ao trabalho, à renda e à autonomia. Com a nova legislação, os órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal têm agora respaldo legal para garantir esse direito. Trata-se de uma política pública que reforça o compromisso do Governo Federal com a equidade, a inclusão social e a promoção da cidadania das mulheres brasileiras", afirma a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

Quem pode participar?



O benefício é voltado a pessoas com 18 anos ou mais, inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (equivalente hoje a R$ 706,00 por pessoa).

A inscrição no CadÚnico deve ser feita pessoalmente em uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

O que o programa cobre?



A CNH Social assegura gratuidade em todas as etapas do processo de habilitação:

Exames médicos e psicológicos

Aulas teóricas e práticas

Taxas de exames (inclusive em caso de reprovação)

Emissão da CNH

A prioridade será para a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), mas os Detrans estaduais poderão expandir o benefício para outras categorias (C, D ou E), conforme seus critérios.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Acesso ao mercado de trabalho



A carteira obtida por meio do programa tem validade igual à CNH comum, permitindo que o beneficiário atue como motorista profissional — desde que atenda aos requisitos legais. Isso abre caminho para oportunidades em áreas como transporte por aplicativo, entregas, atividades rurais e outros serviços essenciais, sobretudo em locais onde o transporte público é limitado.

Papel dos estados



Apesar da nova base legal, cabe aos órgãos estaduais de trânsito (Detrans) regulamentar o programa, definir critérios e publicar os editais de seleção. Por isso, é importante que as pessoas interessadas acompanhem os canais oficiais dos Detrans de seus estados.

Atualmente, o Brasil conta com mais de 25,6 milhões de mulheres habilitadas, segundo dados do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados). A expectativa é que esse número aumente, alcançando principalmente as mulheres que mais precisam de apoio para conquistar mobilidade e independência.