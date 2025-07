Obra muda trânsito na 2ª Perimetral, em Olinda; veja como fica

Por causa dos serviços, o trânsito na via passará a operar em sistema Pare e Siga, com liberação alternada do fluxo de veículos.

Sistema "pare e siga" foi implantado por causa da obra da 2º Perimetral, em Olinda (Divulgação )

Começaram as obras de restauração da Avenida Senador Nilo de Souza Coelho (2ª Perimetral), em Olinda, uma das principais vias estruturadoras da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A medida pretende melhorar a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores do canteiro de obras.

Como não é possível interditar totalmente a avenida, a obra será executada por trechos, segundo o governo de Pernambuco

Durante todo o período de trabalho, estimado em 12 meses, o trânsito funcionará com interdições parciais e liberação alternada do fluxo de veículos. Por dia, passam pela via 11 mil carros.

Segundo o governo, o investimento é de R$ 15,6 milhões.

A intervenção contempla de 3,8 quilômetros e prevê recuperação de placas de concreto danificadas, substituição de trechos comprometidos do pavimento.

Também existe o plano de colocação de 22 novas paradas de ônibus, calçadas com rampas de acessibilidade, melhorias na sinalização viária e modernização do sistema de iluminação pública.

O estado promete, ainda, um novo sistema de drenagem para dar mais eficiência ao escoamento das águas pluviais.