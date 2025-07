Brega funk viral de Gordinho Bolado, MC Daninho e Trovão no Beat vira febre nas redes sociais

MC Daninho e Gordinho Bolado crescem no Spotify e contam com mais de um milhão de ouvintes mensais na plataforma. (Crysli Viana)

Os pernambucanos Gordinho Bolado, MC Daninho e Trovão no Beat foram pegos de surpresa pelo sucesso relâmpago do brega funk “Cai de Perna Aberta 2”, que é o viral do momento nas redes sociais. Lançada na noite do dia 27 de maio no Youtube e no Spotify, a música não chegou a ser divulgada pelos artistas e, na manhã seguinte, já estava sendo compartilhada sucessivamente pelos jovens.

“Quando a gente posta as músicas, a gente divulga, manda para outras pessoas, mas com essa a gente não fez nada. Quando a gente acordou no outro dia, uma menina tinha postado uma foto com ela e já tinha mais de cinquenta mil curtidas, no outro dia já tinha mais de cem mil. Aí começou a rodar… O pessoal do Passinho fez vídeo dançando, depois Carlinhos Maia, Virgínia (Fonseca), influenciador da Colômbia… Subiam 2 mil vídeos por dia com essa música”, lembra MC Daninho.

No Tik Tok, anônimos e famosos fazem a coreografia da canção em vídeos que passam de 10 milhões de visualizações cada. Ainda em junho, até a Seleção Brasileira de futebol foi gravada ouvindo a música durante os treinos para o jogo de estreia do treinador italiano Carlo Ancelotti. Neste mês, o astro do piseiro João Gomes convidou MC Daninho para cantar o brega funk em um dos seus shows.

O alcance vai além das fronteiras do Brasil e chega a países como o Paraguai, onde a faixa chegou a ser Top 2 Viral no Spotify. Por conta do sucesso, os três autores da música já passaram de mais de 1 milhão de ouvintes mensais na plataforma de streaming, onde a música soma cerca de 5 milhões de execuções até o momento. No Youtube, que é tradicionalmente mais usado pelo público do brega, já são mais de 11 milhões de visualizações.

Daninho avalia que a música ainda deve crescer mais, tendo em vista que o ciclo de circulação dos brega funks costuma chegar ao ápice a partir do terceiro mês do lançamento da música e “Cai de Perna Aberta 2” tem apenas 2 meses no ar. “Quando as músicas batem forte mesmo, demoram a cair. Com essa vai ser a mesma coisa”, indica o MC.

REVELAÇÃO

Um dos diferenciais de “Cai de Perna Aberta 2”, que pode ter sido determinante para o seu sucesso, é a batida inspirada em ritmos latinos, como o reggaeton. Criado pelo Gordinho Bolado, o beat tem apenas baixo, kick (som de bumbo) e uma caixa associada a uma lata. O som metálico da lata, que se tornou uma das assinaturas do brega funk a partir de 2018, nesta faixa divide o protagonismo do ritmo com sons mais graves.

“Criei essa batida um ano atrás e levei pro estúdio de Trovão, aí gravamos ela juntos”, explica Gordinho, que começou a trabalhar na batida a partir da música “Cai de Perna Aberta”, mesmo sem ter equipamento próprio para gravar. A faixa também teve como desdobramento a “Cai de Perna Aberta 3” e “Cai de Perna Aberta 4”, que também estão disponíveis nas plataformas de streaming.

Para a viral “Cai de Perna Aberta 2”, o Gordinho também usou como referência um trecho do filme “Shrek”, em que o personagem Burro fala a expressão “vamo ver, vamo lá”, que é parafraseada pelo MC na música. A partir desse verso e com a base em mãos, ele convidou MC Daninho e MC Trovão para somar ao restante da música.

“Eu já tinha meu nome no brega, mas o Gordinho mereceu ainda mais esse sucesso. Eu sempre acreditei nele, mas muita gente diminuía. Ele é muito esforçado, não desanima com as dificuldades, mas a turma não dava atenção, porque sabia que se ele estourasse iria mexer com o sistema do brega”, comenta Daninho, de 28 anos, que já emplacou sucessos como “Baile da Gaiola” e “Maluca”.

“Cai de Perna Aberta 2” é o maior sucesso dos MCs até o momento e também responsável por revelar o Gordinho Bolado para um público mais amplo. O artista iniciou a carreira aos 15 anos como MC e aos 18 anos passou a atuar também como produtor, já tendo feito músicas para hitmakers do brega funk, como Felipe Original, Dadá Boladão, Danilo Bolado e Kevin do Recife.

Aos 21 anos, ele vive no município de Paulista, no Grande Recife, onde atua nas duas funções e se prepara para seus primeiros shows. A agenda com com datas na Paraíba, em Sergipe e em Alagoas, somente no mês de agosto.

Em paralelo, o MC e produtor segue trabalhando em outras batidas e adianta já ter uma nova preparada. “Acho que o brega funk não vai morgar não. Se Deus quiser, vou demorar um pouquinho nisso. Então, enquanto tiver Neiff, a gente e outras pessoas novas que podem surgir, o brega funk ainda vai durar muito”, pondera Gordinho.