Morango do amor, o doce que virou fenômeno nas rede sociais

"Morango do amor": doce viralizou nas redes (Francisco Silva/ DP foto)

Se você usa redes sociais, com certeza já viu pelo menos uma publicação sobre o chamado morango do amor. Inspirado na clássica maçã do amor, o doce ganhou uma nova roupagem, caiu nas graças do público e se transformou em sucesso instantâneo. Em muitas cidades, confeitarias relatam que a produção esgota em minutos, e há quem enfrente filas, virtuais ou presenciais, só para conseguir provar.

O doce é formado por um morango fresco envolto em uma camada generosa de brigadeiro branco e, por cima, uma cobertura feita de açúcar caramelizado e corante vermelho. O contraste entre o doce cremoso, o azedinho do morango e a casquinha crocante virou sensação em vídeos no TikTok e no Instagram.

A confeiteira Isabella Lisboa, que comanda uma loja física na Zona Oeste do Recife e também trabalha por encomendas, conta que precisou adaptar toda a produção para atender à nova demanda. “A procura tem sido surpreendente. Fizemos unidades para teste e, quando os clientes viram nas redes sociais, os pedidos começaram a chegar aos montes. Brinco que foi um presente de Deus para as confeiteiras".

Na Zona Sul do Recife, a confeitaria de Michelle Câmara, em Boa Viagem, também precisou mudar a rotina para dar conta. “A gente teve que fazer uma readaptação estrutural. Tive que chamar mais pessoas para complementar essa produção que antes não existia”, conta.

“Foram vendidos 400 morangos em menos de três horas. Hoje, a produção está para 600. Domingo, se Deus quiser, chegaremos a mil morangos”, acrescenta.

Com a explosão da demanda, o preço também subiu: atualmente, o morango do amor está sendo vendido por até R$ 20, dependendo da cidade e do tipo de produção. O aumento reflete não só os custos dos ingredientes, mas a escassez causada pela procura altíssima.

Nostalgia

Para Isabella, o apelo do doce vai além do sabor. “Em tempos tão corridos, o morango do amor nos convida a desacelerar e saborear com calma. Ele traz uma sensação de nostalgia, remetendo à maçã do amor que muitos consumiam na infância".

O sucesso também rendeu histórias inusitadas. “Na última semana, todas as mulheres ficaram grávidas e com desejo de morango do amor. A gente não pode negar um docinho a uma grávida, né?”, brinca Isabella.

Se a febre vai durar ou não, ainda é cedo para dizer. Por enquanto, o morango do amor segue conquistando corações — e timelines — por todo o país.