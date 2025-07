Peça sobre Gandhi estreia no Recife na próxima semana

'Gandhi, um líder humano' (Divulgação)

Nos dias 19 e 20 de julho, o recém-inaugurado Centro Cultural Instituto Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, recebe pela primeira vez no Recife o espetáculo “Gandhi, um líder humano”, estrelado por João Signorelli. Com 22 anos de estrada e mais de 70 mil espectadores no Brasil e no exterior, a peça é baseada nos discursos do líder indiano e propõe uma reflexão profunda sobre liderança, ética, integração e amor. A atriz Thaia Perez também participa da montagem.

A peça já foi apresentada em países como Índia, Áustria, Suíça, Alemanha, Portugal e Moçambique, e agora chega à capital pernambucana com sessões às 19h. Parte da renda dos ingressos será destinada ao projeto Ressignificar, do Instituto Marcos Hacker de Melo, que atua com o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes em Barreiros, Gameleira e Rio Formoso.