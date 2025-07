Fernanda Torres é escolhida para integrar o júri do Festival de Veneza

A atriz Fernanda Torres será jurada da 82ª edição do Festival de Veneza um ano após a estreia ovacionada de 'Ainda Estou Aqui' no mesmo evento

(ROBYN BECK)

A Bienal de Veneza anunciou nesta sexta-feira (18) que a atriz Fernanda Torres estará no júri da 82ª edição um dos mais importantes eventos do cinema mundial, Festival de Veneza, que ocorre entre 27 de agosto e 6 de setembro de 2025.

Além de Fernanda, vão integrar o corpo jurado o diretor e roteirista francês Stéphane Brizé, a diretora e roteirista italiana Maura Delpero, o roteirista e produtor romeno Cristian Mungiu, o cineasta iraniano Mohammad Rasoulof e a atriz chinesa Zhao Tao.

(crédito: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES AFP)

Aplaudida por cerca de 10 minutos no ano passado após a grande estreia em competição de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres retornará ao evento que marcou o nascimento de uma trajetória de imenso sucesso com o filme de Walter Salles, que saiu de Veneza vencedor do prêmio de Melhor Roteiro e lhe rendeu um Globo de Ouro de Melhor Atriz - Drama e ainda a histórica indicação ao Oscar de Melhor Atriz.