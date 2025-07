Artistas e amigos lembram passagens de Preta Gil por Pernambuco

Artistas e amigos pernambucanos relembram momentos de carinho e inspiração com Preta Gil, que faleceu no último domingo

Daniel Rolim e Preta Gil (Foto::Arquivo Pessoal)

Com seu sorriso contagiante, Preta Gil conquistou corações de fãs em todo o país. A cantora e empresária faleceu aos 50 anos no último domingo, deixando um legado homenageado por diversas personalidades nas redes sociais. O Viver reuniu relatos de amigos e admiradores pernambucanos que conviveram com essa figura talentosa e inspiradora do cenário artístico nacional.

Uma dessas histórias de carinho e admiração é contada por Nena Queiroga. A cantora carioca, radicada no Recife, conheceu a conterrânea em uma apresentação, quando dividiram o palco na inauguração de uma loja. “Depois que ela foi embora, começou a comentar sobre mim com outros artistas, sempre elogiando e dizendo que eu era maravilhosa”, relembra. De outra geração, mas com a mesma gratidão, a artista Uana também guarda recordações especiais. “Mesmo nos breves momentos que tivemos, ela conseguia dizer coisas profundas sobre mim e sobre o meu trabalho. Era uma pessoa de luz”, afirma.

A mesma luz também iluminou o caminho de Daniel Rolim. Participante do BBB11, foi ali que conheceu Preta Gil e se tornaram inseparáveis. A amizade cresceu entre risadas, mensagens, ligações e encontros sempre que ela vinha ao Recife. “Ela me pegava em casa, me deixava em casa… era maravilhoso. Tenho muitas lembranças lindas, que vão ficar vivas no meu coração para sempre”, conta, emocionado

Apesar de nunca ter realizado o sonho de cantar no Galo da Madrugada, Preta mantinha uma relação próxima com o estado e fazia questão de voltar sempre que podia. Em 2014, esteve na primeira edição do Festival MPB, incluindo Morena Tropicana no repertório, que traduz bem o ritmo e a energia com que ela viveu e sempre ficará nas nossas memórias.