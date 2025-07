Ex-marido presta homenagem a Preta Gil

Preta Gil faleceu no domingo (20), aos 50 anos, após lutar contra um câncer no intestino

Preta Gil e Rafael Dragaud (Reprodução/Redes Sociais)

O cineasta Rafael Dragaud, ex-marido de Preta Gil, usou as redes sociais para prestar uma homenagem à cantora, que faleceu no domingo (20), aos 50 anos, após lutar contra um câncer no intestino. Os dois foram casados por oito anos, no início dos anos 2000, após a separação de Preta e Otávio Müller, pai de seu filho Francisco.

No Instagram, Rafael compartilhou uma série de fotos, recentes e antigas, ao lado de Preta, e falou sobre a relação que os dois compartilhavam.

"Tristeza pura. Pura. Estranha e simples. A gente lá no fundo sempre acha que a vida pode surpreender, e mesmo contra todos os prognósticos, eu sentia uma brechinha de esperança: vai que o tratamento dá certo, né? Ia ser tão bom! Mas… não deu… não era pra ser. Mistérios, destino. Momentos felizes passam aqui no meu coração, uma mulher linda, cheia de luz, que iluminou minha vida, me encheu de alegria e me passou através de gestos suaves, e risos de empatia e cumplicidade um tipo muito raro de sabedoria que eu sempre precisei e não sabia o caminho: levar a vida com leveza", escreveu.

"Você foi um vento feliz que soprou no meu rosto. Inesquecível. Das coisas que a gente só agradece a Deus. E no meio da tristeza, se descobre feliz. Vai com Deus, meu amor. Te amo pra sempre", finalizou.

Preta Gil estava nos Estados Unidos desde maio, onde fazia tratamento experimental contra o câncer. A família da cantora preparava seu retorno para casa, mas ela não resistiu após passar mal na ambulância a caminho do aeroporto e voltar ao hospital.