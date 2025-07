O último desejo de Preta Gil, cantora que morreu de câncer

Morre, aos 50 anos, a cantora Preta Gil (Reprodução/Instagram)

A morte da cantora Preta Gil neste domingo (20) comoveu profundamente fãs, amigos e familiares da artista. Ela sofria de câncer no intestino, e estava em tratamento experimental nos Estados Unidos quando faleceu por complicações da doença.

Preta descobriu o câncer em 2023, e vinha compartilhando sua trajetória de tratamento e luta contra a enfermidade nas redes sociais. A cantora planejava voltar para o Brasil, mas ao caminho do aeroporto, passou mal na ambulância e não resistiu. Anteriormente na semana, os médicos da artista identificaram que o câncer havia se alastrado.

Segundo a coluna de Fabia Oliveira, do Metrópoles, Preta Gil tinha pedido para ser velada no Rio de Janeiro, onde nasceu, e enterrada na Bahia, terra do pai, Gilberto Gil.