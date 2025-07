Preta Gil passou mal em ambulância quando tentava voltar ao Brasil

Preta Gil (Reprodução/Instagram)

Preta Gil estava a caminho do aeroporto para voltar ao Brasil quando passou mal e precisou ser levada ao hospital. A cantora morreu neste domingo (20/7), aos 50 anos. A notícia foi confirmada pela coluna Fábia Oliveira e pela assessoria da artista ao Metrópoles.

1 / 2 2 / 2 < >

A família de Preta Gil preparava o retorno da cantora para casa, segundo informações do Portal LeoDias. No entanto, ela não resistiu após passar mal na ambulância em que estava a caminho do aeroporto e voltar ao hospital para ter atendimento médico.

A filha de Gilberto Gil estava nos Estados Unidos desde maio, onde fazia tratamento experimental contra o câncer. Ela decidiu apostar na possibilidade após mais de dois anos de procedimentos que incluíram cirurgia, quimioterapia e radioterapia, além de internações.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.