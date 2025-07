FIG 2025 tem baixa expectativa de público e de movimentação financeira

O 33ª Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) acontecerá no agreste pernambucano entre 10 e 27 de julho. Na semana de abertura, comerciantes e profissionais da área de turismo se preparam para o evento com cautela.

Criado em 1990, o Festival de Inverno de Garanhuns completa 35 anos em 2025. (Felipe Souto Maior - Secult-PE/Fundarpe)

O 33º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) começa nesta quinta (10), mas parte da população da cidade ainda não está em clima de festa. Enquanto a Prefeitura de Garanhuns anuncia que o evento teve um público recorde de 1,8 milhão de pessoas em 2024, muitos trabalhadores da área de comércio e turismo observaram uma movimentação abaixo do que era visto em edições passadas e agora se preparam para a nova edição do festival com mais cautela.

“No ano passado, o movimento diminuiu de 40% a 50% em relação a 2023, mas ainda temos a expectativa de que 2025 seja pelo menos melhor do que foi em 2024”, comenta Priscila Brito, gerente do bar O Espetinho, que já opera há 20 anos na cidade. O empreendimento fica na Praça Souto Filho, a apenas 10 minutos da Praça Mestre Dominguinhos, onde acontecem os principais shows do Festival. A profissional recorda que, anos atrás, o bar costumava triplicar o seu estoque habitual para atender a demanda do FIG, mas desta vez a preparação será mais modesta para evitar prejuízos.

Proprietária do Rose Maison Hair, Maria Roselania Costa da Silva vê uma queda na movimentação desde 2023. “Antigamente, um mês antes do Festival, o pessoal já começava a se preparar para o evento, mas nesses dois últimos anos o movimento não mudou praticamente nada em comparação aos dias comuns”, observa ela, cujo salão de beleza tem 30 anos e fica no bairro de Heliópolis, que é referência na oferta de serviços.

A empresária não consegue identificar o que teria provocado a mudança, mas percebe que o público do FIG já não gasta tanto na cidade como antigamente. Seu ponto de vista é compartilhado também por alguns corretores de imóveis que costumam alugar casas em Garanhuns para visitantes durante o período do Festival, como Márcio Elifas, que atua no setor desde o primeiro FIG, em 1990.

“As pessoas agora pedem um preço fora da realidade e, de uns dois anos para cá, a procura por casa diminuiu”, observa ele, que ainda não tinha alugado seus imóveis disponíveis quando conversou com a reportagem. O corretor atribui parte da redução da demanda à mudança de perfil dos visitantes.

Segundo ele, nos últimos anos, muitos turistas vêm de regiões próximas e têm ido ao festival em viagens do tipo “bate-e-volta”, ou seja, com o intuito de ver apenas uma noite de shows e voltar para a cidade natal logo após o fim das apresentações. “Não é mais aquelas pessoas que vinham para gastar dinheiro como antes”, analisa.

Responsável por dois imóveis, a comerciante Soraya Pereira de Lima também percebe que ficou um pouco mais difícil alugar casas para o período nos últimos anos. Acostumados a alugar seus imóveis para o mesmo grupo de pessoas para todos os dias do Festival, os proprietários agora alugam seus espaços para grupos de pessoas diferentes a cada final de semana.

Dentro dessa nova dinâmica, poucos dias atrás, Soraya só havia conseguido alugar seus imóveis para o final de semana de 24 a 27 de julho. “Desde que tirou a programação de alguns pólos durante a semana, a movimentação ficou assim. Mas a gente consegue alugar, as pessoas só estão demorando mais”, disse ela, que aprova a programação do Festival mesmo após as mudanças e ainda confia no seu potencial.

Em seu estabelecimento comercial, dedicado a artigos infantis, entretanto, ela reconhece outra baixa na venda de adereços de frio durante os últimos anos do Festival, em comparação a edições que aconteceram antes da pandemia da Covid-19.

Pesquisas indicam mudança de público

Pesquisas da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) realizadas nas edições do FIG de 2022 e 2024 sobre o perfil dos visitantes do Festival evidenciam dados que apontam para a mudança no público que frequenta o evento. Um dos indicadores mais relevantes se refere à ocupação hoteleira durante o período, revelando uma queda crescente nos últimos anos.

Em 2022, ainda sob a produção do Governo do Estado, na gestão Paulo Câmara (PSB), o FIG contou pela primeira vez com uma programação mais extensa, totalizando 16 dias de atividades. Durante os três finais de semana do festival, a taxa de ocupação da rede hoteleira chegou a 87,4%, enquanto que em 2024, já sob a produção da Prefeitura de Garanhuns, na gestão Sivaldo Albino (PSB), a taxa caiu para 84,13% no mesmo intervalo de tempo.

O número é reflexo das variações nas buscas pelos meios de hospedagem, sendo a rede hoteleira a mais afetada pelas mudanças, segundo as pesquisas. Em 2022, os hotéis eram o meio de hospedagem contratado por 19,09% dos visitantes do FIG, enquanto que apenas 11,15% deles escolheram o mesmo tipo de estalagem em 2024.

Atrelado a esse último dado, a proporção de excursionistas e turistas entre os visitantes do FIG também teve alterações significativas. De acordo com o material, o percentual de turistas que passam mais de um dia na cidade caiu de 87,58% para 55,05% de 2022 para 2024. Enquanto que o percentual de excursionistas, ou seja, aqueles que não pernoitam na cidade, subiu de 12,42% para 44,95% de 2022 para 2024.

Ainda assim, os profissionais da área de turismo ainda têm boas expectativas para o Festival. “Dois anos atrás tivemos uma queda grande e este ano a procura ainda está meio escassa, mas a perspectiva é de que lote tudo sim”, comentou Daiana Tenório, gerente do hotel Village Confort Garanhuns há 18 anos.

No final de junho deste ano, quando conversou com a redação do Diario, ela disse que o hotel ainda tinha disponibilidade para praticamente todos os dias, com exceção do segundo final de semana (17 a 20 de julho), que já estava lotado.

O hotel do Sesc Garanhuns, por outro lado, não tem mais vagas para nenhuma data do FIG e ainda conta com fila de espera. “Este ano foi atípico, assim que soltaram a programação, conseguimos lotar. Já no ano passado, tivemos muito problema, foi terrível para a gente da hotelaria”, indica Roseana Lima, gerente adjunta do estabelecimento há 22 anos.

De acordo com a profissional, a mudança do público é percebida pela equipe do hotel, que é mais solicitada para passar informações sobre Garanhuns. “Eles vêm para desbravar a cidade mesmo”, ressalta ela.

Em paralelo a essa observação, as pesquisas recentes realizadas pela Empetur também apontam para uma mudança na motivação principal da viagem dos turistas no período do FIG. Em 2022, a maioria dos visitantes (50,50%) declarou ter tido o festival como motivação principal. Já em 2024, a maioria (52,96%) declarou ter viajado por conta do passeio.

Prefeitura nega baixa movimentação

Procurada pela reportagem do Diario, a Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, nega que a movimentação do FIG 2024 tenha sido menor do que a de edições anteriores ao evento. Em nota, a gestão municipal diz ter registrado público na Praça Mestre Dominguinhos “irrefutavelmente superior ao público presente em 2023, quando o evento foi realizado pelo Governo do Estado e o espaço esteve completamente esvaziado, prejudicando toda a cadeia produtiva que é beneficiada anualmente pelo Festival”.

O texto segue afirmando que, em 2025, “a grande maioria dos hotéis e pousadas tem registrado ocupação superior a 90% e alguns outros não possuem mais leitos disponíveis”. A nota ressalta que a programação de todos os pólos teria sido divulgada com 38 dias de antecedência, enquanto que a “grade nacional” da Praça Mestre Dominguinhos saiu com 120 dias de antecedência, para facilitar o planejamento dos turistas e dos setores beneficiados pelo FIG.

No pronunciamento, a gestão municipal ainda alega ter tomado a decisão de assumir a realização do evento por reconhecer a relevância do Festival para a cultura pernambucana e nacional. Ainda segundo a nota, “partindo principalmente desta concepção de grandiosidade, a curadoria e construção da programação artística são realizadas por meio de processo técnico de análise de mérito artístico e cultural das propostas recebidas via edital e curadoria interna, além de escuta da sociedade civil”. Entretanto, não foi informado quais profissionais fizeram parte do processo.

Questionada sobre a ausência dos pólos de cinema e literatura em 2025, a gestão municipal diz que a programação das linguagens está garantida. Porém, não respondeu onde seria possível ver as atividades desses segmentos.

A Prefeitura de Garanhuns também informou através da nota que a o Festival de Inverno de Garanhuns é viabilizado por recursos próprios do município, com apoio e incentivo de parceiros institucionais, como o Governo do Estado de Pernambuco, e outros patrocinadores privados captados através de chamamentos públicos.