Festival reúne advocacia e expressões culturais no Recife

André Mussalemé uma das atrações do festival inédito (Foto: Duvulgação)

Nesta sexta-feira (4), a partir das 15h, acontece o ESArte, evento realizado pela Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE), da OAB Pernambuco, que promove o encontro entre a advocacia, a cultura e a sensibilidade artística. O festival inédito ocorre no Fiordes Buffet, na Rua da Aurora, 1583, bairro de Santo Amaro, no Recife, e será aberto ao público. Os ingressos estão à venda no site da ESA-PE e custam R$30 para advogados e advogadas e R$ 50 para o público em geral.

O ator Aramis Trindade, os músicos Alexandre Gois e Joaquim Pessoa, os cantores André Mussalem, Marina Duarte, Juliana Cruz, Ilana Ventura e o grupo Flor de Maracujá estão entre as atrações confirmadas.

O ESArte conta com uma diversificada programação cultural com apresentações musicais, performances teatrais, recitais de poesia e exposições que exibem obras literárias, pinturas, esculturas, fotografias e artesanato autoral.

Ainda há participação de advogados poetas e advogadas poetisas de São José do Egito, que trarão ao palco a força do repente, da métrica e da rima da cidade consagrada como o berço da poesia no Brasil; e uma apresentação do Afoxé Alafin Oyo, expressão que ecoa as raízes africanas e a resistência dos povos tradicionais.

Além disso, o evento também terá uma oficina de pintura, das 15h30 às 18h, com a renomada artista Jéssica Martins ensinando as técnicas e conceitos do movimento artístico do Fovismo, conhecido por suas cores vibrantes e pinceladas expressivas. Para participar da Oficina de Pintura, é necessário realizar a inscrição na aba destinada especificamente para a oficina (https://www.esape.com.br/cursos/ver/dia-04-07-oficina-de-pintura-com-a-artista-jessica-martins). O valor é de R$50 para advogados e R$60 para o público em geral.

“O ESArte promove cultura e o congraçamento da advocacia pernambucana com muita alegria e descontração. O projeto reafirma o compromisso da ESA-PE com uma advocacia plural, sensível e conectada com a cultura, com a inovação e a ampliação dos horizontes culturais da classe. Nosso objetivo é celebrar a convivência, redescobrir colegas por outros ângulos e vivenciar a advocacia para além do jurídico, com leveza, arte e bons encontros”, afirma o advogado Carlos Barros, diretor-geral da ESA-PE.

(crédito: Foto: Divulgação)



Inscrição para exposição de criações artísticas:

Os advogados e advogadas regularmente inscritos na OAB-PE que quiserem expor suas criações artísticas podem se inscrever por meio de formulário online. Uma curadoria da ESA-PE ficará responsável pela seleção das obras, que também poderão ser comercializadas durante o evento. Estão abertas inscrições para trabalhos nas áreas de artes visuais, como fotografia, escultura, pintura e desenho; literatura, poesia, conto, crônica e prosa poética; e artesanato artístico autoral, como bordados, cerâmicas e outros formatos com proposta estética e artística.

“Este é um convite para todos que enxergam a advocacia para além dos tribunais, como uma profissão que também se expressa pela arte e pela cultura”, reforça Carlos Barros, diretor-geral da ESA-PE.

Programação ESArte

15h - Abertura | Exposições durante toda tarde

16h - Oficina de pintura com Jéssica Martins | Em paralelo: Música ambiente | apresentação poético-musical com Fábio Renato, Felipe Emanoel e Monique D'ângelo | Música ambiente

17h - Monique D'ângelo

17h10 - Afoxé Alafin Oyo

17h40 - Fábio Renato e Felipe Emanoel

17h50 - Chorinho: Flor de Maracujá (Percy Marques/MPB UNICAP) | Cantoras: Marina Duarte, Juliana Cruz e Ilana Ventura

18h50 - Apresentação poético musical com Fábio Renato, Felipe Emanoel e Monique D'ângelo

19h - Teatro: Aramis Trindade

19h30 - Música: Alexandre Góis e Joaquim Pessoa

20h30 - Música: André Mussalem