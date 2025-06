Festival de Inverno de Garanhuns 2025 divulga programação completa

Praça Mestre Dominguinhos abriga o principal polo do FIG (Foto: Felipe Souto Maior - SecultPE/Fundarpe)

A pouco mais de um mês do início, a Prefeitura de Garanhuns divulgou, nesta terça-feira (3), a programação oficial do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) 2025. O evento acontece de 10 a 27 de julho, com atividades distribuídas em 20 polos espalhados pelo município, no Agreste pernambucano. Nesta edição, o homenageado é o saudoso xilógrafo J. Borges, falecido em 2024.

Alguns artistas já haviam sido anunciados em março, como Elba Ramalho, Priscila Senna, Joelma, Alceu Valença e César Menotti & Fabiano. Agora, foram confirmadas também as atrações dos demais polos do festival.

É o caso do Palco Pop, que traz Almério, MV Bill, Devotos, Lirinha, Ave Sangria, Chico Chico e Odair José. O Polo Ariano Suassuna será dedicado às tradições, com apresentações de maracatu, coco e cavalo-marinho. Já o Polo Zé da Macuca aposta em uma mistura vibrante de frevo, rap e música independente.

Como de costume, o FIG vai além da música e segue como um espaço de encontro entre diferentes linguagens artísticas, com atividades de circo, teatro, poesia e gastronomia.