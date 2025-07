Espetáculo ‘Roubando a Cena’ volta aos palcos nesta sexta (11)

espetáculo "Roubando a Cena" (Divulgação)

O espetáculo “Roubando a Cena” retorna aos palcos a partir desta sexta-feira com sua versão completa e final inédito. A montagem, que teve seu primeiro ato apresentado em fevereiro, agora ganha 1h15min de duração e poderá ser conferida no Teatro Joaquim Cardozo, no Centro Cultural Benfica, nos dias 11, 12, 18 e 19 de julho. As sessões acontecem às sextas, às 20h, e aos sábados, às 19h, com ingressos a partir de R$ 20.

Com direção de Camila Bastos e texto assinado por ela em parceria com Jãvi Lima, a peça acompanha uma companhia teatral recifense que, diante da ameaça de perder sua sede, decide assaltar um banco. Usando suas habilidades artísticas de forma inusitada, o grupo tenta salvar o espaço que representa tanto sua trajetória profissional quanto sua ligação afetiva com o teatro.

Misturando crítica social, humor e metateatro, a montagem agora revela o desfecho aguardado desde sua participação premiada no 31º Janeiro de Grandes Espetáculos, onde venceu como Melhor Direção e conquistou o 2º lugar entre as melhores cenas da mostra competitiva.

Desde então, o primeiro ato passou por uma minitemporada em fevereiro no próprio Joaquim Cardozo e também foi destaque na Semana de Calouros da UFPE. Agora, o espetáculo convida o público a conhecer sua versão definitiva, propondo uma reflexão sobre os limites da arte, da ética e da resistência artística.

No elenco estão Brenda Lima, Camila Bastos, Clara Lucena, Gil Paz e Jãvi Lima. A produção geral é de Diogo Cabral, e a iluminação fica por conta de Tales Pimenta e Tycia Ferraz. “Roubando a Cena” é uma ode à luta por espaços de criação, à irreverência dos artistas e à potência do teatro como ferramenta de questionamento e sobrevivência.