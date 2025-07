Saiba como solicitar a Carteira de Estudante de 2025 100% digital

Carteira de Identificação Estudantil (CIE) é exclusivamente digital este ano (Foto: Divulgação)

Os alunos de escolas das redes pública e privada da Região Metropolitana do Recife que ainda não fizeram a carteira de estudante em 2025 podem solicitar o documento. A Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 2025 é 100% digital, e oferece diversos benefícios, principalmente relacionados a descontos em atividades culturais e de lazer.

A carteira estará disponível no aplicativo CIE PE, para iOS e Android, com a opção de impressão em formato PDF. A versão 2025 pode ser solicitada até o mês de dezembro deste ano.

Novidade

Uma grande vantagem da nova CIE é o tempo de acesso ao documento, visto que, anteriormente, o prazo médio era de 40 dias, considerando toda a logística de confecção e entrega das carteiras físicas. Para solicitar a documentação, é simples e rápido, saiba como:

Para o aluno que já possui cadastro

Acessar os sites https://estudante.ciepe.com.br ou www.granderecife.pe.gov.br ;

ou ; Clicar em “Já Possuo Conta;

Preencher os campos solicitados (cpf e senha);

Se o aluno não lembrar da senha, clicar em “esqueci minha senha”;

Caso haja inconsistência de dados, entrar em contato com a escola para que esta possa atualizar ou corrigir as informaçõe

Com o cadastro validado pela escola, é só baixar o boleto (no valor de R$ 18,20) e efetuar o pagamento e aguardar até 72hs para baixar sua CIE 2025 através do qr code na área do estudante no site https://estudante.ciepe.com.br. Após 24h do pagamento o aluno já pode verificar se está disponível o QR Code.

Para o aluno que não tem cadastro

Clicar em criar minha conta;

Preencher os campos com todos os dados solicitados (cpf, senha, nome e data de nascimento, nome da mãe e do pai, e-mail, telefone (whatsapp).

Quando o aluno for informar o nome da escola ele deve ter o cuidado em verificar se é mesmo a sua escola atual;

Inserir uma foto 3x4, com fundo branco, estilo documento de identidade;

Obs 1: A foto deve ser salva em formato de arquivo jpeg e png de tamanho em até 100kb.

Obs 2: Ao anexar a foto, vai aparecer uma mensagem: "esperando a aprovação da foto pela escola". Com os dados validados basta emitir o boleto e efetuar o pagamento.