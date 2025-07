Comédia pernambucana estreia no Recife nesta quinta

Espetáculo "Vossa Mamulengecência" resgata a tradição do teatro de mamulengos em curta temporada no Teatro Hermilo Borba Filho

A comédia pernambucana "Vossa Mamulengecência" (Jéssica Viana)

A comédia pernambucana “Vossa Mamulengecência” estreia nesta quinta-feira (10), no Teatro Hermilo Borba Filho, no Recife, integrando a programação da Semana Hermilo. A peça fica em cartaz até o dia 13 de julho, com sessões gratuitas às 19h30. Escrito e dirigido por Arthur Cardoso, o espetáculo é uma homenagem ao legado de Hermilo Borba Filho e ao teatro popular nordestino.

Na trama, Cheiroso Dorabela, mestre de mamulengos e vendedor de perfumes, usa o humor e seu teatro de bonecos para satirizar a corrupção em Zebataubá, cidade fictícia onde se passa a história. Quando suas críticas atingem a prefeita, a delegada e o juiz local, Cheiroso acaba sendo perseguido pelas autoridades, iniciando uma jornada marcada por reviravoltas e críticas sociais.

O elenco é formado por Thiago Augusto, Victória Cavalcanti, Camomila Boudoux e João Tavares, que também manipulam os bonecos em cena. A proposta do espetáculo é preservar e atualizar o Teatro de Mamulengos, tradicional expressão cultural nordestina. A peça dialoga com obras de Ariano Suassuna e Hermilo Borba Filho, como “A Pena e a Lei” e “O Perfumista”.

O espetáculo, que venceu o Prêmio “O Aprendiz em Cena” 2024/2025, reforça o papel do teatro como ferramenta de celebração da cultura popular.