Diego Hypólito revela prejuízo de R$ 10 milhões e falência: 'Muitos me roubaram em meses'

Diego Hypólito, ex-atleta olímpico (Divulgação / COB)

O ex-ginasta Diego Hypólito contou um drama recente que viveu com sua família ao perder mais de R$ 10 milhões e ter chegado à falência. Ele foi um dos integrantes da última edição do Big Brother Brasil, reality show comandado pela Rede Globo.

Em entrevista ao Podcast Selfie Service, o ex-atleta disse ainda que chegou a sofrer ordem de despejo da própria casa. "Perdi imóvel, perdi patrimônios muito altos. Perdi muito mais de 10 milhões. Isso em meses. A gente foi despejado. Aí do nada, depois de ter tudo, não tinha dinheiro para comprar um café", afirmou.

Hypólito afirmou que essa passagem foi uma das mais difíceis da sua vida. O ex-ginasta disse ter sofrido junto com a família, mas conseguiu dar a volta por cima apesar de tudo.

"Muitas pessoas se matam em uma situação como essa. Minha mãe quase morreu no dia em que a gente foi despejado. E depois disso eu decidi que ia reconstruir tudo da minha mãe".

Muito dessa situação, o próprio Hypólito não soube explicar, pois disse ter conseguido guardar um bom dinheiro com os feitos alcançados no esporte. "Eu tinha dinheiro para o resto da minha vida. A ginástica meu deu dinheiro e eu, não sei como, consegui perder tudo, numa falta de organização financeira. Muitas pessoas me roubaram."

Na entrevista, ele disse que viu na participação do reality, uma possibilidade de uma reviravolta em sua vida. "O Big Brother foi uma aposta que eu fiz. 'Eu falei, não sou uma má pessoa. Isso pode dar uma projeção para eu voltar, para as pessoas lembrarem dos meus títulos mundiais, das minhas medalhas olímpicas e me conhecerem'".

Na atração global, Diego Hypólito participou ao lado da irmã Daniele e chegou na reta final do BBB25. Atualmente, ele divide sua ocupação com a carreira de influenciador e comentarista esportivo.