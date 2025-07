Festival de Teatro para Crianças tem início neste sábado (5), no Recife

Em Busca do Coração da Terra (Kaian Alves)

A 21ª edição do Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE) começa neste sábado (5) e segue até 27 de julho, com sessões aos sábados e domingos em três espaços do Recife: os teatros de Santa Isabel, do Parque e Barreto Júnior. A programação reúne 14 espetáculos criados especialmente para o público infantil, com montagens de companhias de diversas cidades, como Recife, Paulista, Moreno, Arcoverde, Olinda, João Pessoa e até uma coprodução luso-brasileira. Todas as apresentações terão tradução em Libras.

Na estreia do festival, estão previstas três montagens. No Teatro de Santa Isabel, às 16h30 do sábado (5), o grupo Tropa do Balacobaco, de Arcoverde, apresenta Mundo em Busca do Coração da Terra, sobre a jornada de um menino sertanejo que vive num mundo sem noite. Já no mesmo horário, o Teatro do Parque recebe O Segredo da Arca de Trancoso, da Cênicas Cia de Repertório, com uma trama voltada para a cultura popular. No domingo (6), é a vez de Pinóquio, da Roberto Costa Produções, ocupar o palco do Santa Isabel.

O festival também presta homenagem a três nomes das artes cênicas em Pernambuco: as atrizes Carmelita Pereira e Juraci Vicente, e o ator e diretor Didha Pereira, todos com mais de cinco décadas de dedicação ao teatro, especialmente em produções com foco na dramaturgia negra e quilombola. A abertura oficial ocorre antes do primeiro espetáculo, no Teatro de Santa Isabel.

A iniciativa é realizada pela Métron Produções com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) da Prefeitura do Recife. Além das apresentações, o evento promove ações formativas, como o Colóquio do Teatro para Infância e Juventude, que completa 11 anos em 2025. A curadoria do festival segue priorizando a diversidade de linguagens teatrais e inclui propostas com elementos de circo, música e formas animadas.

Em mais de duas décadas, o festival acumula 270 espetáculos realizados, 485 apresentações e um público de mais de 154 mil pessoas. Para a edição deste ano, os ingressos custam a partir de R$ 20 e a programação pode ser conferida através do site do evento.