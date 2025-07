Peça 'Avesso do Avesso’ explora relacionamentos com humor no Teatro Luiz Mendonça

Pela primeira vez juntos no teatro, Letícia Spiller e Marcelo Serrado encenam o espetáculo "Avesso do Avesso", com sessões neste sábado e domingo no Teatro Luiz Mendonça

Marcelo Serrado e Letícia Spiller trabalham juntos pela primeira vez no teatro (Foto: Divulgação)

Quem nunca se deparou com uma situação tão absurda que parecia ter sido roteirizada? É dessa mistura de bizarrices e constrangimentos do dia a dia que nasce Avesso do Avesso, peça que marca a estreia de Letícia Spiller na comédia teatral. Para isso, a atriz conta com seu amigo e parceiro de cena de longa data, Marcelo Serrado. Os dois se reúnem pela primeira vez no palco para uma curta temporada neste sábado e domingo, no Teatro Luiz Mendonça, no Dona Lindu.

Inspirado pelas provocações dos próprios atores, o texto foi escrito por uma seleção renomada do humor brasileiro: Aloisio de Abreu, Tati Bernardi, Claudia Tajes, Regiana Antonini e Gustavo Pinheiro. As cenas exploram diferentes nuances dos relacionamentos atuais, abordando desde o primeiro encontro até disputas de guarda, além de episódios como terapias, aventuras sexuais improváveis e karaokês no meio do caminho.

Para esta temporada no Recife, a peça vem de cara nova. Heloise Périssé deixou o elenco devido a outros compromissos, e coube a Letícia Spiller ocupar o posto após assistir à montagem com amigos e se apaixonar pela proposta. Embora não tenha histórico em comédia teatral nos 30 anos de carreira, a participação está alinhada à sua inquietação e ambição artística. “Eu adoro me desafiar. Não gosto de ficar acomodada”, relata Letícia, em conversa exclusiva com o Viver. Fora dos palcos, ela se dedica a outro papel: o de mãe coruja, acompanhando cada passo do filho, Pedro Novaes, que, como ela e o pai, Marcello Novaes, já trilha o caminho das telinhas.

Na nova empreitada, a atriz divide a cena com Marcelo Serrado, companheiro de longa data em novelas. Eles já atuaram juntos em Quatro por Quatro, atualmente sendo reprisada no Globoplay Novelas (antigo Canal Viva), formaram um casal em crise em Sabor da Paixão e voltaram a contracenar em O Sétimo Guardião. Sob as luzes do teatro, a parceria se renova. “Estou me divertindo muito. Tivemos pouco tempo de ensaio, mas estamos indo super bem. Já estamos super afiados no nosso jogo cênico”, comemora

O entusiasmo é compartilhado por Marcelo, que não esconde a alegria de reencontrar a amiga em um novo desafio. “Estou muito feliz de estar fazendo essa peça com a Letícia. Há mais de 30 anos, tenho uma relação muito especial com ela e com a sua família. Então, poder trabalhar juntos agora está sendo realmente um prazer enorme. Acho que vai ser uma experiência muito bacana”, celebra o renomado ator.

Mas se engana quem pensa que Avesso do Avesso se resume às gargalhadas. Para a atriz carioca, o espetáculo traz sempre um olhar crítico nas entrelinhas. “Apesar de ser uma comédia escrachada, não cai no bobo. Sempre tem uma crítica escondida ali. A gente exagera os conflitos para que o público perceba essa camada através do riso”, diz ela. “O humor é uma ferramenta para entender as tensões e contradições dos relacionamentos modernos”, completa. E o público que a acompanha sabe: quando Letícia está em cena, sempre há mais por trás do que os olhos veem.