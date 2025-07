Laje da periferia do Recife é transformada em palco e escola de teatro

Projeto 'Teatro na Laje: formação de telespectadores na periferia', a partir de 12 de julho (Divulgação)

No dia 12 de julho começa o projeto 'Teatro na Laje: Formação de espectadores na periferia', que promoverá um conjunto de ações formativas e culturais voltadas para jovens a partir de 16 anos das comunidades do Jordão, Ibura, Porta Larga e Ipsep, na Zona Sul do Recife.

A idealizadora é a arte-educadora e atriz Milena Marques, que vem se dedicando nos últimos anos à pesquisa de mediação cultural para teatro. A ação tem incentivo do Funcultura/Governo de Pernambuco e busca aproximar os moradores da experiência teatral.

Ao longo de quatro etapas integradas - curso de teatro, fruição de espetáculos, ciclo de aulas-debate e criação de um exercício cênico final -, os participantes irão vivenciar tanto a prática artística quanto o olhar do espectador. As atividades têm como base metodológica a pedagogia do espectador, o ensino do teatro pelo drama, e a abordagem triangular do ensino da arte, valorizando o fazer, o fruir e o contextualizar.

As ações acontecem na laje da casa da idealizadora Milena Marques, que é moradora do bairro do Jordão Baixo. Serão disponibilizadas 20 vagas e os interessados devem se inscrever através do formulário de inscrição disponível no link bit.ly/teatronalaje.

Com duração de 40 horas, o curso de teatro, ministrado por Milena, acontece às quartas e sábados, de julho a agosto, a partir do dia 12 de julho. Os alunos também terão a oportunidade de assistir, de forma gratuita, a quatro espetáculos teatrais em cartaz na cidade, com visitas aos bastidores e rodas de conversa com artistas.



Além disso, o projeto realiza um ciclo de aulas-debate com cinco mulheres atuantes no teatro e oriundas de periferias do Recife: Janaína Gomes (atuação), Eliz Galvão (produção cultural), Analice Croccia (direção), Gabriela Holanda (figurino e cenografia) e Natalie Revorêdo (iluminação). Os encontros são abertos a ouvintes da comunidade, com 20 vagas adicionais por debate. As conversas com as artistas também serão transmitidas virtualmente pelo Google Meet, para os interessados que não puderem comparecer presencialmente. O link para acessar as aulas-debates poderá ser solicitado por qualquer pessoa pelo do perfil do projeto no Instagram: @teatronalaje.

Como culminância, os estudantes irão montar e apresentar um exercício cênico interativo, com quatro sessões gratuitas para o público do bairro, a ser apresentado na própria laje. Ao final de cada sessão, os próprios alunos conduzirão uma mediação com o público, reforçando seu papel como multiplicadores do acesso à arte.

“O projeto parte do princípio de que formar espectadores é tão urgente quanto formar artistas. Nas periferias, onde o acesso à linguagem teatral ainda é limitado, é fundamental propor um diálogo horizontal, que reconheça a potência estética e crítica de quem habita esses territórios”, explica Milena Marques, coordenadora do projeto.

As atividades têm entrada gratuita e a tradução em Libras será garantida em uma das apresentações. O projeto também busca inspirar novas formas de produção e fruição cultural dentro das próprias comunidades, ocupando espaços alternativos e ressignificando a presença da arte no cotidiano.