Orquestra Sinfônica de Pernambuco se apresenta noTeatro Luiz Mendonça

A Orquestra Sinfônica de Pernambuco (OSPE) realiza nesta quarta-feira (18), às 20h, um concerto gratuito no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. A apresentação integra a Série Grandes Mestres, que traz obras consagradas do repertório sinfônico, sob a regência do maestro Nilson Galvão Jr. e participação do premiado pianista Estefan Iatcekiw.

O concerto inicia interpretando a Abertura William Tell, de Gioachino Rossini, uma obra célebre e vibrante. Na sequência, a orquestra - que une professores, alunos e músicos convidados - apresenta “O Moldávia”, do compositor tcheco Bedich Smetana.

Ainda na programação, será executado o Concerto para Piano em lá menor, Op. 54, de Robert Schumann, uma das obras mais líricas e apaixonadas do repertório romântico. Ela será interpretada por Estefan Iatcekiw, considerado uma das maiores revelações do piano brasileiro.

Sobre o maestro

O maestro convidado Nilson Galvão Jr. tem trajetória consolidada na música erudita e na formação de jovens músicos, com atuações marcantes no Brasil e no exterior. Atuou como diretor musical da Orquestra Criança Cidadã, liderando turnês internacionais e apresentações marcantes, como concertos no Vaticano, na ONU e na televisão italiana. Atualmente é regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, principal regente da Orquestra Jovem de Pernambuco do Festival Virtuosi e membro do Quinteto da Paraíba.

Sobre o solista

Natural de Curitiba, o pianista Estefan Iatcekiw, de 21 anos, é uma das grandes promessas da nova geração de músicos clássicos brasileiros. Premiado em concursos internacionais como o Rachmaninov Piano Competition na Alemanha, foi também o mais jovem aceito no histórico Conservatório Tchaikovsky de Moscou.