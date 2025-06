Priscila Senna sobre o São João: "Cantores de forró estão regravando músicas do brega"

Priscila Senna comemora a participação do brega nas festividades de São João. (Foto: Raul Bittencourt)

Com mais de 30 shows marcados para junho, a cantora pernambucana Priscila Senna é um dos nomes mais recorrentes nas programações de São João do Nordeste em 2025. Seus números comprovam que não há mais restrições para o brega durante os festejos juninos e o trânsito livre se estende pela cena do forró: “muitos cantores de forró estão regravando músicas de brega”, observa a artista.

Esse intercâmbio entre os dois gêneros musicais já era visto quando a banda Aviões do Forró regravou o hit “Novo Namorado”, que a própria Priscila lançou primeiramente em 2008 com a banda Musa do Calypso, quando ainda se chamava Mistura do Calypso. Neste ano, a regravação de “Tua ex é uma delícia”, do astro de brega funk Neiff, pelo cantor de forró pop Henry Freitas, tornou-se um exemplo recente do crescente movimento de permuta entre os dois universos culturais.

A partir desse ponto de vista, Priscila vê a participação do brega nos festejos juninos com naturalidade. “Assim como o Carnaval, o São João tem shows para todos os gostos. É uma festa democrática”, destaca. Primeira artista do estilo a tocar no Marco Zero, no Carnaval do Recife em 2020, a cantora comemora o fim das barreiras que mantinham o brega excluído das festividades do poder público em Pernambuco.

1 / 2 2 / 2 < >

Com a agenda apertada, a cantora respondeu às perguntas enviadas pelo Diario de Pernambuco enquanto se preparava para mais um show junino. Leia abaixo a entrevista sobre sua participação no São João:

Você costumava se apresentar no São João antes do brega ser aceito nos grandes palcos? Como é fazer parte desse momento agora?

O São João é sempre especial! Tá sendo incrível! Por onde a gente passa, o público tem nos recebido com muito carinho. É muito bom ver o público cantando junto, mandando mensagem, sempre me enchendo de presentes. Em Salvador mesmo, tinha fã no hotel, na frente do palco, me esperando com tanto carinho. Só tenho a agradecer. É uma alegria imensa poder estar em tantas cidades, sentindo esse amor de perto e levando nosso show para tantas cidades.

Houve um período em que os editais de Pernambuco para programações de São João proibiam a participação de atrações de brega nas apresentações promovidas pelo poder público. O que você achava disso? O São João precisa dessas limitações?

O brega vem ganhando cada vez mais espaço. Inclusive, fui a primeira cantora de brega a me apresentar no Marco Zero durante o carnaval, e é lá também que vamos gravar nosso DVD em agosto — um momento histórico pra mim e para todo o movimento. No São João, a gente foi conquistando nosso lugar com muito esforço. Este ano completo 15 anos de carreira, e hoje tenho muito orgulho de estar nos maiores palcos do Nordeste, mais de 30 cidades. Passamos por Campina Grande - que foi lindo, lotado - Salvador, Tamandaré, Arcoverde… e ainda vamos passar por Caruaru, Aracaju, Vitória, Gravatá, Santa Cruz, Surubim e muitas outras cidades. Todos no palco principal.

Ainda há muitos músicos ligados ao universo junino que reclamam da diversificação da programação nesse período. Para você, de que forma o brega também acrescenta à cultura junina?

Assim como o carnaval, o São João tem shows para todos os gostos. É uma festa democrática. A gente divide o palco com artistas de vários estilos. Até no nosso show é assim: tem um bloco de brega que faz um esquenta para o nosso DVD, aí eu falo "sai Priscila Senna e entra a Musa". O pessoal gosta muito. Também tem forró, muita sofrência no bloco que chamo de "Bar da Priscila Senna"…

Muita gente conheceu “Novo Namorado” pela versão da banda Aviões do Forró e você também gravou “Alvejante” com Zé Vaqueiro. Acredita que o brega e o forró são dois gêneros musicais que carregam referências um do outro e estão se influenciando mutuamente? Se sim, de que forma o forró te influencia?

Sim, inclusive muitos cantores de forró estão regravando músicas do brega. A gente canta forró também.

Como são suas apresentações de São João? Você tem alguma preocupação artística específica nesse período?

Sim, a gente preparou tudo com muita antecedência. Além do repertório, figurinos especiais para cada show, que tá fazendo sucesso nos shows e nas redes sociais. As pessoas já ficam na expectativa do próximo. Nosso show também tá lindo, tem "tbt da Musa", tem forró, tem músicas que lançamos antes do São João. A sofrência é grande!

Eu me cuido descansando entre um show e outro, e tenho uma fono que me acompanha. Começo os exercícios ainda no hotel, continuo no camarim e o desaquecimento acontece depois do show. Procuro descansar bastante no tempo livre, tomar muita água e manter uma alimentação saudável.

Vi que você conta com um bloco de Forró de Vaquejada nos shows do período junino. Essa vertente é muito ligada ao universo masculino, como você pensa que ele se conecta às mulheres e ao brega?

A gente preparou esse bloco de Forró de Vaquejada especialmente para o São João. Tá todo mundo gostando muito! São músicas que eu gosto e o pessoal gostou muito na minha voz! A aceitação tá sendo muito boa.