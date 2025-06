São João 2025: Confira programação deste fim de semana

Diario reuniu a programação dos festejos juninos para este fim de semana nas cidades do Recife, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá, Bezerros e Petrolina

São João de Petrolina 2025 (Deivid Menezes)

O São João de 2025 já está sendo festejado em todo o Estado. Para quem quer curtir os shows e atrações, o Diario reuniu a programação dos festejos juninos para este fim de semana nas cidades do Recife, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá, Bezerros e Petrolina.

Recife

Os festejos juninos no Recife, neste fim de semana, estarão espalhados no Sítio Trindade e na Avenida Rio Branco, dois dos maiores polos da capital pernambucana. Confira:

Sítio Trindade

Sexta (20) - Palco Principal - A partir das 18h

Mestra Ana Lúcia e Raízes do Coco

Bia Marinho

Forró do Muído

Banda de Pau e Corda (participação de Mestre Gennaro)

Elba Ramalho

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco - A partir das 18h

Manoelzinho do Acordeon

Poli

Anchieta Dali

Pablitto

Joaozinho do Exu

Sábado (21) - Palco Principal - A partir das 18h

Grupo Chinelo de Iaiá

Terezinha do Acordeon

Novinho da Paraíba

Nando Cordel

Diego Cabral

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco - A partir das 18h

Trio Magia do Sol

Paulo Matricó

Sevy Nascimento

Savinho do Acordeon

Rodrigo Raposo

Domingo (22) - Palco Principal - A partir das 17h

Ciranda Dengosa

Mestre Gennaro

Beto Hortis

Simara Pires

Alceu Valença

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco - A partir das 17h

Sonnia Aguiar

Gilmar Leite

Thiago Kehrle

Vinil Gonzagueira

Fredy e Mary



Av Rio Branco

Sexta (20)

Trio Palha de Milho - A partir das 12h

Trio Palha Fina A partir das 17h

Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

Muniz do Arrasta-pé

Mazinho de Arcoverde

Larissa Lisboa

Banda Coruja e seus Tangarás

Sábado (21)

Trio Mexe Mexe - A partir das 12h

Quadrilha Raízes do Rosário - A partir das 16h

Coco das Estrelas

Agostinho do Acordeon

Luciano Magno

André Lins

André Macambira

Caetana

Domingo (22)

Trio 90 Graus - A partir das 12h

Carol Levy - A partir das 15h

Quadrilha Raio de Sol

Coco de Umbigada

Bia Marinho

Juba Valença

As Januárias



Parque Das Graças

Sábado (21) - A partir das 16h

Quadrilha Junina Xotear

Lucas dos Prazeres - Tamanquinho

Alex Mono

Gonzaga Leal

Pandeirada de Miguel Marinho

Paula Bujes

*DJ Incidental nos intervalos

Domingo (22) - A partir das 16h

Quadrilha Junina Traque

Cia Brasil de Dança Adriana do Frevo - Frevodrilha

Dona Cila do Coco

Muniz do Arrasta-pé

Forró Rabecado

*DJ Incidental nos intervalos

Barro

Domingo (22) - A partir das 16h

A Cocada

Banda Eu, Tu & Elas

Tempero Brasileiro "Forró du Bom"

Rosana Simpson e Bruno Simpson

Xote Federal

Gabriel Gouveia

Banda Forró Chicote

Campo Grande

Domingo (22) - A partir das 16h

Quadrilha Junina Evolução

Zelyto Madeira

Lucinha Guerra

Soxote A

Banda The Rossi

Derico Alves

Michelle Melo

Cordeiro

Domingo (22) - A partir das 16h

Quadrilha Junina Xapel de Palha

Ednardo Dali

Zé Brown

Reinivaldo Pinheiro

Tribo Cordel

Rogério Rangel

Banda Labaredas

Lagoa Do Araçá

Domingo (22) - A partir das 16h

Quadrilha Junina Lumiar

Família Salustiano

Bárbara Aires

Sagrama

Dudu do Acordeon

Banda Sanfonada

Igor Bacelar

Totó

Domingo (22) - A partir das 16h

Boi da Cutia

Cesar Pakerinha

Iara Gomes

Internacionais do Forró

Walmir Chagas - O Véio Mangaba

Ed Carlos

Vem com Elvis



1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Petrolina

Pátio Principal

Sexta (20)

Nattan

Menos é Mais

Léo Foguete

Felipe Amorim

Zé Vaqueiro

Ana Costa

Sábado (21)

Gusttavo Lima

Xand Avião

Alok

João Gomes

Avine Vinny

Arthurzinho

Domingo (22)

Luan Santana

Bruno & Marrone

Mari Fernandez

Calcinha Preta

Jonas Esticado

Bruno & Denner

Gravatá

Mercado Cultural - A partir das 13h

Sábado (21)

Banda Canastra

Victor Moury

Domingo (22)

Emanoel do Acordeon

Cleyce Campos

Karol Sultanum

Pátio de Eventos

Sexta (20) - A partir das 19h

Ana Castela

Lipe Lucena

Clara Sobral

Ivan Gadelha

Sábado (21) - A partir das 19h

Wesley Safadão

Bruno e Marrone

Wallas Arrais

Enzo Rabelo

Michel Brocador

Domingo (22) - A partir das 19h

Henry Freitas

Priscila Senna

PV Calado

Clima Nordestino

Bezerros

Pátio Principal

Sábado (21) - A partir das 13h

Daniel Gouveia

Henrique Barbosa

Lady Falcão

Cristina Amaral

Dudu Do Acordeon

Amannda Leão

Domingo (22) - A partir das 12h

Walter Lins

Juarez

Higor Henrique

Ciel Santos

Cezzinha

Palco Cultural (Serra Negra)

Sábado (21) - A partir das 13h

Michel Diniz

Cabila Tamborete de Forró

Quadrilha É Por Amor

Vitor Ferrari

Elas Castan Gonzaga

Domingo (22) - A partir das 13h

Trio Asa Branca

Matheus Aboiador e Seu Biu Lourenço

Papanguarte

Emerson Cavalcanti

Elian do Acordeon

Mateus e Katirina

Carpina

Polo Principal

Sexta (20)

Léo Magalhães

Raphaela Santos

Samuel Black

Sábado (21)

Stevennys

Zezo

Gustavo Mioto

Domingo (22)

Poetinha

Alok

Matheus & Kauan

Polo das Tradições

Sexta (20)

Ramos Forrozeiro

Leandro Augusto

Sábado (21)

Nonato

Rosimar Lima

Domingo (22)

Erick Lima e Liro Lima

Luzinete Show

Renan Melo

Jaboatão dos Guararapes

Polo Muribeca

Sexta (20) - A partir das 19h

Allan Carlos

Jeanny Cris

Banda Lanjerie

Pikape De Luxo

Sábado (21) - A partir das 18h30

Banda Mil

Telmo Santiago

Raissa Brito

Denise Lima

Polo Curado 4

Sexta (20) - A partir das 19h

Xameguinho Nordestino

Xandy Estilizado

Roginho

Internacionais Do Forró



Polo Curado 2

Sábado (21) - A partir das 19h

O Conde

Marcelo Pernambucano

Amigas Do Brega

Magnatas Do Forró

Santropê

Polo Jaboatão (Antigo Senai)

Sábado (21) - A partir das 18h30

Príncipe Alysson

Felipe & Gabriel

Tayara Andreza

Dudu Do Acordeon

Domingo (22) - A partir das 19h

Forró De Balançar

Wallace Sales

Thauane

Matheus E Kauan

Cabo de Santo Agostinho

Polo Estação

Sábado (21) - A partir das 18h

Lucas Kdt

Yago Santana

Preto Joya

Nat Correia

Domingo (22) - A partir das 20h

Monte Serrat

Banda Eu, Tu E Elas

Rosa Maia

Locomotiva Do Forró