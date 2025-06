Procissão dos Santos Juninos reúne centenas de fiéis em desfile na Zona Norte do Recife

A Procissão dos Santos Juninos é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife (Francisco Silva/DP)

O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, foi tomado por uma celebração vibrante que mistura fé, música e tradição popular: a Procissão dos Santos Juninos, na noite desta quarta-feira (18). O evento reuniu orquestras, trios pé de serra e 20 bandeiras vindas de diversos municípios da Região Metropolitana do Recife, todas homenageando os padroeiros do ciclo junino, como Santo Antônio, São João e São Pedro.

O evento começou às 17h com a concentração dos grupos diante do Santuário do Morro da Conceição, onde o colorido das bandeiras, os trajes típicos e a energia dos brincantes atraiu diversos moradores e fiéis.

Às 18h, os redentoristas do Santuário realizaram o ritual de sagração das bandeiras, abençoando o cortejo com cantos e orações.

Em seguida, teve início a descida do Morro ao som de hinos sacros e ritmos juninos. A procissão ganhou ass ruas com o apoio sonoro de orquestras como Bandinha Junina Mendes e sua Orquestra, Som Brasil, 19 de Fevereiro e Frevo Mix. O cortejo desceu em direção à Avenida Norte, com destino ao Sítio Trindade, palco tradicional dos festejos juninos da capital.

“Celebrar o momento do rito da bênção das bandeiras é muito simbólico porque nós trazemos a cultura do povo brasileiro para dentro da nossa fé, celebrando Santo Antônio, São João e São Pedro. Celebrar a tradição da cultura do Brasil é celebrar um pouco essa história de fé porque estes Santos foram três homens de muita fé e que trazem ensinamentos profundos. É uma alegria muito grande receber, aqui no Santuário do Morro da Conceição, esses estandartes de mais de 20 agremiações”, afirmou o reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges.

Cíntia Santos é integrante do Bandeiras de São João D'O Bonde há cinco anos e explica que o desfile renova os votos de fé com Nossa Senhora da Conceição, de quem ela é devota.

“Isso é um teatro, é muito além de um desfile de um bloco lírico. Eu vejo o Bonde envolto nesta comemoração. Então isso me enaltece, me deixa muito feliz. Eu sou apaixonada como devota de Nossa Senhora da Conceição, é como se fosse uma renovação e, mesmo que seja no meio do ano, é como se eu estivesse dando um respiro para a conclusão de cada ano”, relata.

A procissão também incentiva o combate à intolerância religiosa e engloba bandeiras que fazem parte de outras religiões, como é o caso da bandeira de Xangô Obakossô, que faz parte do Acorda Povo do Cambinda Estrela.

“A gente resgatou essa tradição na nossa comunidade e nós também saímos com nossa bandeira de São João, que é uma forma de lembrar que o estado é laico. A importância maior deste ato chama-se: combater o racismo religioso. As pessoas discutem muito sobre a intolerância religiosa e temem discutir sobre de fato o racismo religioso, que é de fato que deve ser discutido”, pontua Vanessa Paula Santos, integrante do grupo.

A festividade também teve a irreverência e a leveza do Ciclofrevo Junino, projeto que coloca forró sobre duas rodas. Brincantes, passistas e músicos circulam em bicicletas ornamentadas, levando música e alegria por todo o trajeto, transformando a caminhada em um verdadeiro baile popular ao ar livre.

No Sítio Trindade, ponto alto do evento, os participantes foram acolhidos pelo grupo Acorda Povo do Bacnaré, reconhecido como Patrimônio Vivo da cidade. É lá que o andor com os santos juninos será instalado, permanecendo no local como símbolo da fé e da festa até o encerramento oficial dos festejos.

A Procissão dos Santos Juninos é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Bandeiras

Participarão da liturgia esse ano: a Bandeira Acordai João UR 03 Ibura, Bandeira São João da Várzea, Bandeira de São João Luz do Amanhecer, Bandeira de São João Viver a Vida da Terceira Idade da Campina do Barreto, Bandeira de São Pedro de Brasília Teimosa, Bandeira de São João Deveras, Bloco Carnavalesco Misto Bloco das Ilusões, Bandeira de São João do Cordas e Retalhos, Bandeira dos Santos Juninos Damas e Valetes, Bandeira de São João Eu Quero Mais, Bandeira Nossa Senhora de Sant’ana, Bloco Flor do Eucalipto, Bandeira Santo Antônio de Água Fria, Bandeira São João de Água Fria, Bandeiras de São João D'O Bonde, Bandeira de São João Bacnaré, Bloco Compositores e Foliões, Bandeira de São João Utopia e Paixão do Morro da Conceição, Bloco Osso Duro de Roer e Acorda Povo do Cambinda Estrela.