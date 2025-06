Wesley Safadão receberá, pelo menos, R$ 2,55 mi no São João de Pernambuco

Com os dados do Portal de Transparência, o Diario montou o ranking dos artistas que mais faturarão no São João do estado em 2025; Confira quem são

Wesley Safadão lidera ranking por cachê individual e no "apurado" de todo o São João (DIVULGAÇÃO)

A temporada de apresentações do calendário junino começou desde o início do mês e, neste final de semana, antecedendo a véspera do São João, chega no seu ponto alto, quando as principais atrações sobem aos palcos com os maiores públicos do estado.

Proporcional ao tamanho do público que cada cantor, cantora ou banda arrasta está o cachê pago por cada apresentação. Com base nos dados do Portal de Transparência das Festividades juninas, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Diario montou um ranking dos artistas que mais receberão por seus shows durante todo o São João de 2025 em Pernambuco.

Na liderança, Wesley Safadão, que já era o primeiro colocado entre os cachês mais caros por apresentação: R$ 1,1 milhão. O valor foi pago pelo show que ele realizou em Caruaru no último dia 7.

Pelo mesmo valor, Safadão se apresentará neste sábado (21), em Surubim. No domingo, o ex-vocalista da banda Garota Safada estará no palco de Santa Cruz do Capibaribe, pela metade do cachê anterior: R$ 550 mil. Com os três shows, cujos dados constam no Portal de Transparência do MPPE, ele sairia de Pernambuco com R$ 2.550.000,00 na conta.

Sairia porque algumas prefeituras ainda não aderiram ao portal. Até as 10h da sexta-feira, um dos municípios que não havia disponibilizado os valores dos gastos públicos com cachês dos shows foi Gravatá, onde Wesley Safadão tem apresentação marcada para este sábado. Ou seja, o seu apurado ultrapassa fácil a casa do R$ 3 milhões.

Do alto do ranking dos maiores valores recebidos aterrisa Xand Avião. Serão três shows, de acordo com portal do MPPE: Santa Cruz do Capibaribe (dia 27), Caruaru (28) e Petrolândia (30). Em cada um, o cachê é de R$ 700 mil, totalizando R$ 2.100.000,00.

Uma dupla sertaneja fecha o trio dos que mais receberão para cantar e tocar no São João de Pernambuco: Matheus e Kauan. Por cada show, a banda receberá R$ 650 mil. O primeiro deles foi realizado na quinta (Goiana), o segundo é nesta sexta (Caruaru) e o terceiro será no domingo (Jaboatão dos Guararapes).

Confira o ranking com os 8 artistas que mais receberão por seus shows no São João do estado:

Wesley Safadão

R$ 2.550.000,00

Caruaru: R$ 1,1 milhão

Surubim: R$ 1,1 milhão

Santa Cruz do Capibaribe: R$ 550 mil

Xand Avião

R$ 2.100.000,00

Caruaru: R$ 700 mil

Petrolândia: R$ 700 mil

Santa Cruz do Capibaribe: R$ 700 mil

Matheus e Kauan

R$ 1.875.000,00

Goiana: R$ 625 mil

Caruaru: R$ 625 mil

Jaboatão dos Guararapes: R$ 625 mil

Natanzinho

R$ 1.800.000,00

Itapetim: R$ 600 mil

Limoeiro: R$ 600 mil

Caruaru: R$ 600 mil

Pablo

R$ 1.650.000,00

Carpina: R$ 550 mil

Petrolina: R$ 550 mil

Afogados da Ingazeira: R$ 550 mil

À Vontade

R$ 1.600.000,00

Caruaru: R$ 800 mil

Petrolina: R$ 800 mil

João Gomes

R$ 1.500.000,00

Caruaru: R$ 500 mil

Paudalho: R$ 500 mil

Limoeiro: R$ 500 mil

Léo Foguete

R$ 1.100.000,00

Caruaru: R$ 400 mil

Escada: R$ 350 mil

Afogados da Ingazeira: R$ 350 mil