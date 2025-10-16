REC’n’Play 2025 promove shows gratuitos no Bairro do Recife até sábado (18)

Festival conta com a força cultural recifense e pernambucana como marca registrada para explorar eixos centrais de tecnologia, negócios, cidades e economia criativa. Shows em todo o Bairro do Recife acontecerão até sábado (18)

REC’n’Play 2025 é realizado no Bairro do Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O “Carnaval do Conhecimento” promovido pelo REC’n’Play 2025 utiliza a força cultural recifense e pernambucana como marca registrada em sua sétima edição. Realizada no Bairro do Recife, o evento explora eixos centrais de tecnologia, negócios, cidades e economia criativa até sábado (18).

Ao todo, serão mais de 700 atrações até o fim do festival. Os visitantes do festival poderão acessar uma programação vasta e democrática e gratuita, que mistura a cultura local com temas da atualidade. O Diario reuniu a programação de shows que exploram a cultura local da atual edição do REC’n’Play 2025.

Shows

Nesta quinta (16) e sexta (17), o Palco Recife Cidade da Música, no Cais da Alfândega, em frente à Livraria Jaqueira, terá shows, sempre a partir das 19h. O local concentra alguns dos nomes mais conhecidos da cena nacional e pernambucana. Entre os destaques estão Otto, Sandra Sá, Joyce Alane, Del Rey, Ave Sangria e Barbarize.

No Palco Pernambuco Meu País, localizado entre o Centro de Artesanato e o Cais do

Sertão, os shows serão nos dias 17 de outubro, a partir das 17h, e 18 de outubro, a partir das 19h50. O público vivenciará a riqueza da cultura popular com apresentações de Catto,

Fitti, Luana Tavares, Boi Estrela Solar, Maracatu Leão Dourado, Afoxé Omim Sabá e os tradicionais clubes carnavalescos de Olinda, culminando com os shows de Academia da Berlinda e Cordel do Fogo Encantado.

A vertente cultural do festival também é expressa no Let's Play, que inclui shows de artistas como Joyce Alane, Sandra Sá, Otto e Cordel do Fogo Encantado.

Programação:

Quinta (16)

Palco Recife Cidade Da Música - Av. Cais Da Alfândega Em Frente À Livraria Jaqueira

19h - Barbarize

20h20 - Ave Sangria

22h - Otto

Palco Som Na Rural

18h - Dj Makeda

19h - Sujistência

20h20 - Okado Do Canal

Palco Frege

19h - Thom

20h - Platônicca

21h - Cana Caiana

Palco Sesc, Rua Do Observatório, Esquina Com Rua Da Guia

18h30 - Turma De Palhaços Periquitos Do

Zumbi

19h40 - Abulidu

20h40 - Gabi Do Carmo

22h20 - Banda Ticuqueiros

Palco Let’s Samba - Rua Da Guia, Em Frente Ao Itbc/Softex

18h - Pagode Na Moral

20h - Grupo Terra (Com Participação De Taiguara)

Palco Jornada De Mc’s - Rua Do Bom Jesus, Em Frente Ao Número 172

15h40 - Maracatu Nação Estrela - Daruê Malungo

17h - Dj Renna E Dj Big

18h30 - Primeira Fase Batalha De Break - Part. Pelezinho

19h10 - Pajé Ib

19h30 - Primeira Fase Batalha De Break - Part. Pelezinho

20h30 - Afoxé Oyá Alaxé

21h - Final Slam Das Minas

22h - Lety

Sexta (17)

Palco Recife Cidade Da Música - Av. Cais Da Alfândega Em Frente À Livraria Jaqueira

19h - Del Rey

20h20 Joyce Alane

22h Sandra Sá

Palco Pernambuco Meu País - Av. Alfredo Lisboa, Espaço Entre Centro De Artesanato E Cais Do Sertão

17h - Luana Tavares

18h - Fitti

19h30 - Catto

Palco Som Na Rural

18h - Dj Damata

19h - Mestre Lua & Marafuzê

20h - Clayton Barros

Palco Frege

17h30 - Milton Raulino

19h - Tagore

20h15 - Zendo

21h30 - Forte 5

Palco Sesc, Rua Do Observatório, Esquina Com Rua Da Guia

18h30 - Maracatu Sol Brilhante

19h40 - Léo Da Bodega Convida Rico Du Janga

20h40 - Nega Do Babado

22h20 - Walter De Afogados

Palco Let’s Samba - Rua Da Guia, Em Frente Ao Itbc/Softex

18h - Pagode Na Moral

20h - De Cara Com O Samba

Palco Jornada De Mc’s - Rua Do Bom Jesus, Em Frente Ao Número 172

17h - Dj Big

17h30 - Cypher Camara

19h30 - Rimocrata

19h50 - Dj Nino Leal

20h20 - Primeira Fase Batalha De Open Style (Estilo Vs Estilo)

20h40 - Cosmus

21h - Segunda Fase Batalha De Open Style(Estilo Vs Estilo)

21h30 - Vitú - Pocket Show

22h - Baile Charme Rec

Troça Carnavalesca Futurista Abduzidos De Olinda

17h30 - Concentração

18h - Partida

Sábado (18)

Palco Pernambuco Meu País - Av. Alfredo Lisboa, Espaço Entre Centro De Artesanato E Cais Do Sertão

20h - Academia Da Berlinda

22h - Cordel Do Fogo Encantado

Palco Som Na Rural

18h - Dj Damata

19h - Mestre Lua & Marafuzê

20h - Clayton Barros

Palco Frege

17h30 - Guma

19h - Mirella Hazin

20h15 - Uana

21h30 - Kid Camaleão

Palco Sesc, Rua Do Observatório, Esquina Com Rua Da Guia

10h - Just Dance

11h - Show Ludicanto (Infantil)

14h - Trupe L.A.Legria

15h30 - Miudezas: Show Com Carol Levy

(Participação Especial Fábio Caio)

17h - Maracatu Quebra Baque

19h - Pagode Do Didi

Palco Jornada De Mc’s - Rua Do Bom Jesus, Em Frente Ao Número 172

16h - Pernambuco Arte Cultural - O Grupo De Capoeira Do Compaz Eduardo Campos

17h - Batalha De Rima De Minas - Batalha Da Várzea

17h30 - Yuri Barone

18h - Dacruz E Dj Lk

18h40 - Cerimonial 20 Anos Jornada De Mc`S

18h50 - Vinícius Zn

19h - Primeira Fase Batalhas De Mc`S Final Jornada 20 Anos

20h - Show De Lançamento Tiger Rapper E A Patota

20h40 - Segunda Fase Fase Batalhas De Mc`S

Final Jornada 20 Anos

21h40 - Dj Karla Gnom

22h20 - Final Batalhas De Mc`

Final Jornada 20 Anos

Cortejo Brincantes De Pernambuco - Concentração Dos Blocos: Av. Alfredo Lisboa, S/N(Ao Lado Do Armazém 14)

Saída 18h - Clube De Alegorias E Críticas O Homem Da Meia Noite

Saída 18h - Troça Carnavalesca Pitombeira Dos Quatro Cantos

Saída 18h - Boi Estrela Solar

Saída 18h - Maracatu Leão Dourado De Nazaré Da Mata

Saída 18h - Clube Carnavalesco Mixto Elefante De Olinda

Saída 18h - Caretas De Triunfo - Treca Alto Astral

Saída 18h - Afoxé Omim Sabá Blocos Temáticos

Bloco Do Bita

15h30 - Concentração: Praça Do Marco Zero

16h - Partida