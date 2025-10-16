REC’n’Play 2025 promove shows gratuitos no Bairro do Recife até sábado (18)
Festival conta com a força cultural recifense e pernambucana como marca registrada para explorar eixos centrais de tecnologia, negócios, cidades e economia criativa. Shows em todo o Bairro do Recife acontecerão até sábado (18)
Publicado: 16/10/2025 às 18:59
REC’n’Play 2025 é realizado no Bairro do Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)
O “Carnaval do Conhecimento” promovido pelo REC’n’Play 2025 utiliza a força cultural recifense e pernambucana como marca registrada em sua sétima edição. Realizada no Bairro do Recife, o evento explora eixos centrais de tecnologia, negócios, cidades e economia criativa até sábado (18).
Ao todo, serão mais de 700 atrações até o fim do festival. Os visitantes do festival poderão acessar uma programação vasta e democrática e gratuita, que mistura a cultura local com temas da atualidade. O Diario reuniu a programação de shows que exploram a cultura local da atual edição do REC’n’Play 2025.
Shows
Nesta quinta (16) e sexta (17), o Palco Recife Cidade da Música, no Cais da Alfândega, em frente à Livraria Jaqueira, terá shows, sempre a partir das 19h. O local concentra alguns dos nomes mais conhecidos da cena nacional e pernambucana. Entre os destaques estão Otto, Sandra Sá, Joyce Alane, Del Rey, Ave Sangria e Barbarize.
No Palco Pernambuco Meu País, localizado entre o Centro de Artesanato e o Cais do
Sertão, os shows serão nos dias 17 de outubro, a partir das 17h, e 18 de outubro, a partir das 19h50. O público vivenciará a riqueza da cultura popular com apresentações de Catto,
Fitti, Luana Tavares, Boi Estrela Solar, Maracatu Leão Dourado, Afoxé Omim Sabá e os tradicionais clubes carnavalescos de Olinda, culminando com os shows de Academia da Berlinda e Cordel do Fogo Encantado.
A vertente cultural do festival também é expressa no Let's Play, que inclui shows de artistas como Joyce Alane, Sandra Sá, Otto e Cordel do Fogo Encantado.
Programação:
Quinta (16)
Palco Recife Cidade Da Música - Av. Cais Da Alfândega Em Frente À Livraria Jaqueira
19h - Barbarize
20h20 - Ave Sangria
22h - Otto
Palco Som Na Rural
18h - Dj Makeda
19h - Sujistência
20h20 - Okado Do Canal
Palco Frege
19h - Thom
20h - Platônicca
21h - Cana Caiana
Palco Sesc, Rua Do Observatório, Esquina Com Rua Da Guia
18h30 - Turma De Palhaços Periquitos Do
Zumbi
19h40 - Abulidu
20h40 - Gabi Do Carmo
22h20 - Banda Ticuqueiros
Palco Let’s Samba - Rua Da Guia, Em Frente Ao Itbc/Softex
18h - Pagode Na Moral
20h - Grupo Terra (Com Participação De Taiguara)
Palco Jornada De Mc’s - Rua Do Bom Jesus, Em Frente Ao Número 172
15h40 - Maracatu Nação Estrela - Daruê Malungo
17h - Dj Renna E Dj Big
18h30 - Primeira Fase Batalha De Break - Part. Pelezinho
19h10 - Pajé Ib
19h30 - Primeira Fase Batalha De Break - Part. Pelezinho
20h30 - Afoxé Oyá Alaxé
21h - Final Slam Das Minas
22h - Lety
Sexta (17)
Palco Recife Cidade Da Música - Av. Cais Da Alfândega Em Frente À Livraria Jaqueira
19h - Del Rey
20h20 Joyce Alane
22h Sandra Sá
Palco Pernambuco Meu País - Av. Alfredo Lisboa, Espaço Entre Centro De Artesanato E Cais Do Sertão
17h - Luana Tavares
18h - Fitti
19h30 - Catto
Palco Som Na Rural
18h - Dj Damata
19h - Mestre Lua & Marafuzê
20h - Clayton Barros
Palco Frege
17h30 - Milton Raulino
19h - Tagore
20h15 - Zendo
21h30 - Forte 5
Palco Sesc, Rua Do Observatório, Esquina Com Rua Da Guia
18h30 - Maracatu Sol Brilhante
19h40 - Léo Da Bodega Convida Rico Du Janga
20h40 - Nega Do Babado
22h20 - Walter De Afogados
Palco Let’s Samba - Rua Da Guia, Em Frente Ao Itbc/Softex
18h - Pagode Na Moral
20h - De Cara Com O Samba
Palco Jornada De Mc’s - Rua Do Bom Jesus, Em Frente Ao Número 172
17h - Dj Big
17h30 - Cypher Camara
19h30 - Rimocrata
19h50 - Dj Nino Leal
20h20 - Primeira Fase Batalha De Open Style (Estilo Vs Estilo)
20h40 - Cosmus
21h - Segunda Fase Batalha De Open Style(Estilo Vs Estilo)
21h30 - Vitú - Pocket Show
22h - Baile Charme Rec
Troça Carnavalesca Futurista Abduzidos De Olinda
17h30 - Concentração
18h - Partida
Sábado (18)
Palco Pernambuco Meu País - Av. Alfredo Lisboa, Espaço Entre Centro De Artesanato E Cais Do Sertão
20h - Academia Da Berlinda
22h - Cordel Do Fogo Encantado
Palco Som Na Rural
18h - Dj Damata
19h - Mestre Lua & Marafuzê
20h - Clayton Barros
Palco Frege
17h30 - Guma
19h - Mirella Hazin
20h15 - Uana
21h30 - Kid Camaleão
Palco Sesc, Rua Do Observatório, Esquina Com Rua Da Guia
10h - Just Dance
11h - Show Ludicanto (Infantil)
14h - Trupe L.A.Legria
15h30 - Miudezas: Show Com Carol Levy
(Participação Especial Fábio Caio)
17h - Maracatu Quebra Baque
19h - Pagode Do Didi
Palco Jornada De Mc’s - Rua Do Bom Jesus, Em Frente Ao Número 172
16h - Pernambuco Arte Cultural - O Grupo De Capoeira Do Compaz Eduardo Campos
17h - Batalha De Rima De Minas - Batalha Da Várzea
17h30 - Yuri Barone
18h - Dacruz E Dj Lk
18h40 - Cerimonial 20 Anos Jornada De Mc`S
18h50 - Vinícius Zn
19h - Primeira Fase Batalhas De Mc`S Final Jornada 20 Anos
20h - Show De Lançamento Tiger Rapper E A Patota
20h40 - Segunda Fase Fase Batalhas De Mc`S
Final Jornada 20 Anos
21h40 - Dj Karla Gnom
22h20 - Final Batalhas De Mc`
Final Jornada 20 Anos
Cortejo Brincantes De Pernambuco - Concentração Dos Blocos: Av. Alfredo Lisboa, S/N(Ao Lado Do Armazém 14)
Saída 18h - Clube De Alegorias E Críticas O Homem Da Meia Noite
Saída 18h - Troça Carnavalesca Pitombeira Dos Quatro Cantos
Saída 18h - Boi Estrela Solar
Saída 18h - Maracatu Leão Dourado De Nazaré Da Mata
Saída 18h - Clube Carnavalesco Mixto Elefante De Olinda
Saída 18h - Caretas De Triunfo - Treca Alto Astral
Saída 18h - Afoxé Omim Sabá Blocos Temáticos
Bloco Do Bita
15h30 - Concentração: Praça Do Marco Zero
16h - Partida