O incidente aconteceu por volta das 9h, no setor de internação, localizado no terceiro andar, da Torre 2. A Unimed Recife, responsável por operar o hospital, lamentou “qualquer desconforto causado aos usuários” e disse atuar para resolver o problema.

Um cano estourou e deixou pacientes ilhados, na manhã desta terça-feira (24), no Complexo Hospitalar Unimed Recife (CHUR), na Ilha do Leite, no centro da capital pernambucana.

O Diario de Pernambuco teve acesso a vídeos registrados no local. As imagens mostram um grande volume de água jorrando pelo teto, inundando o corredor e invadindo quartos de pacientes. Ao todo, há 18 apartamentos no andar.



Segundo familiares de pacientes, por causa do alagamento, pessoas internadas teriam ficado sem receber atendimento da equipe de enfermagem, que, entre as atribuições, coleta exames e administra medicamentos.



A justificativa seria de risco de queda dos profissionais de saúde, o que poderia configurar acidente de trabalho, de acordo com presentes. Em nota, a Unimed nega que tenha interrompido qualquer assistência médica ou de enfermagem.

Transtornos



A situação ainda não havia sido normalizada até a publicação desta matéria. “Está um caos completo”, afirma o parente de uma idosa de 78 anos que tem problemas de mobilidade e deu entrada no hospital no dia anterior para um tratamento neurológico.



Ela é uma das pessoas internadas no setor afetado pelo alagamento. “O soro dela acabou e ninguém veio trocar”, relata o familiar. “Os funcionários não dão informação, estamos sem saber o que fazer.”



Segundo afirma, pacientes e acompanhantes foram orientados a abrir a porta do apartamento e a ligar o chuveiro do banheiro – uma tentativa de reduzir a vazão do cano estourado.



Em nota, a Unimed afirmou que o vazamento “se tratou de uma ocorrência hidráulica emergencial e não programada, envolvendo exclusivamente o rompimento de uma tubulação de água fria potável”.



De acordo com a empresa, protocolos de contingência foram ativados “imediatamente após o ocorrido”. “A equipe de manutenção atuou no reparo da rede, enquanto profissionais de higienização trabalharam de forma ininterrupta na contenção e secagem do local”, diz.



“O hospital lamenta qualquer desconforto causado aos usuários durante a execução dos trabalhos, mas reforça que a assistência médica e de enfermagem seguiu operando normalmente, sem prejuízo à segurança ou à continuidade dos atendimentos.”



