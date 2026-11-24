Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver destroços da edificação e caixas de medicamentos espalhadas pelo local. Também há imagens de pessoas sendo socorridas e de outros objetos, como toldos e cadeiras, que teriam sido arremessados com o impacto.

Uma explosão registrada na manhã desta terça-feira (24), em estabelecimentos comerciais localizados no Pátio de Eventos de Catende, na Mata Sul de Pernambuco, deixou uma pessoa morta. Uma fármacia desabou.

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De acordo com a Prefeitura de Catende, equipes da Defesa Civil Municipal, da Guarda Municipal e do SAMU estiveram no local logo após a ocorrência. As equipes adotaram as primeiras providências, realizaram o isolamento da área e acionaram os órgãos estaduais competentes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado inicialmente para atender uma ocorrência de vazamento de gás. Três viaturas foram enviadas ao local. A ocorrência segue em andamento.

Segundo nota publicada pela Prefeitura de Catende nas redes sociais, as causas da explosão serão apuradas pelos órgãos competentes. “A Prefeitura de Catende segue acompanhando a ocorrência e prestando todo o suporte necessário às equipes envolvidas, ao mesmo tempo em que manifesta profundo pesar pelo falecimento da vítima e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos.”

A Prefeitua ainda pede que as pessoas respeitem o isolamento do local e não circulem nas próximidades da explosão.

Estado de saúde

A Prefeitura divulgou que uma das pessoas socorridas, vítima da explosão, apresenta escoriações na região dos arcos costais direitos, na cabeça e no lado direito do corpo.

"Durante a avaliação médica inicial, foi identificado quadro compatível com traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, sem sinais de alarme neurológico no momento do atendimento. Após avaliação clínica inicial, o paciente foi transferido para o Hospital Regional de Palmares, em Pernambuco, para realização de exames de imagem complementares, com o objetivo de investigar possíveis lesões traumáticas não identificadas na avaliação inicial".

Ainda segundo a nota, a transferência teve como finalidade assegurar uma investigação diagnóstica adequada, além da continuidade da assistência médica especializada, conforme a necessidade clínica do paciente.