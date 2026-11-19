PRF inicia Operação Dia da Consciência Negra em Pernambuco nas estradas de Pernambuco
Este ano, a operação terá como foco o reforço na segurança de motociclistas, que têm sido as principais vítimas da violência no trânsito nas rodovias federais do estado
Publicado: 19/11/2026 às 14:06
A expectativa é de que haja um aumento na movimentação de veículos principalmente na BR 101, que leva ao Litoral Norte (Foto: Divulgação/PRF)
A Polícia Rodoviária Federal iniciou à zero hora desta quinta-feira (19), a Operação Dia da Consciência Negra da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pernambuco. A ação segue até domingo (22).
Este ano, a operação terá como foco o reforço na segurança de motociclistas, que têm sido as principais vítimas da violência no trânsito nas rodovias federais do estado. Ações de fiscalização e de educação para o trânsito serão intensificadas nesse período para prevenir colisões e preservar vidas.
De acordo com a corporação, com a previsão de tempo estável, a expectativa é de que haja um aumento na movimentação de veículos principalmente na BR 101, que leva ao Litoral Norte e Sul de Pernambuco. O trânsito em direção ao interior também deve ser maior nesse período, em direção a Gravatá e Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão.
Em Pernambuco, as colisões envolvendo motocicletas tiveram um aumento em relação ao ano anterior. Entre janeiro a outubro deste ano, foram registrados 1.557 sinistros, com 1.784 feridos e 173 mortes. No mesmo período do ano passado, foram atendidos 1.319 sinistros, com 1.482 feridos e 135 mortes.
Entre as principais causas dessas colisões em 2026, estão a ausência de reação do condutor, com 222 sinistros, acessar a via sem observar a presença de outros veículos, com 220 sinistros, e reação tardia ou ineficiente do condutor, com 195 ocorrências.
A falta de atenção, o excesso de velocidade e o trânsito pelo corredor entre veículos de grande porte são alguns comportamentos que têm contribuído para esses casos.
As autuações pela falta do capacete também aumentaram. Entre janeiro a outubro de 2026, foram emitidas 3.222 autuações por essa infração, enquanto no mesmo período de 2025, foram emitidos 2.757 autos.
Durante as ações educativas, a PRF busca chamar a atenção para cuidados que reduzem os riscos no trânsito, como o uso correto do capacete bem afivelado à cabeça, a condução sem manusear o celular e a atenção para o ponto cego, que acontece quando o motorista não enxerga pelo retrovisor quem está muito próximo dele.
As ações também buscam alcançar os condutores que trabalham com entrega de mercadorias e transporte de passageiros, que têm sido as principais vítimas da imprudência.
Recomendações de segurança
- Faça uma revisão dos principais itens do veículo antes de iniciar a viagem;
- Acomode bem as bagagens no veículo e verifique a validade da sua documentação;
- Descanse bem antes de dirigir e evite horários de pico;
- Respeite as normas do trânsito e não transite pelo acostamento;
- Em caso de emergência, entre em contato com a PRF pelo 191.