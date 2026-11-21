Rosicleia Maria da Silva, de 44 anos, foi localizada em um terreno de um estabelecimento de material de construção. Suspeito está foragido

Polícia Civil investiga a ocorrência (Foto: Reprodução / PCPE)

Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta e soterrada em um monte de areia, na noite desta quinta-feira (19), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Rosicleia Maria da Silva foi localizada em um terreno de um estabelecimento de material de construção, no bairro do Salgado. O companheiro dela, de 42 anos, é apontado como principal suspeito e está foragido.

Ao Diario, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na14ª Delegacia Seccional de Caruaru como "um homicídio consumado ocorrido na noite desta quinta-feira (19), no bairro do Salgado" e está em investigação. "De acordo com relatos, uma mulher de 44 anos foi encontrada sem vida, soterrada em um montante de areia em um local de material de construção. O autor, homem de 42 anos, fugiu", confirmou a corporação em nota.

Rosicleia Maria da Silva mantinha relacionamento com o suspeito há quatro anos (crédito: Reprodução)

A filha da vítima, Liliane, afirmou que o casal mantinha um relacionamento havia mais de quatro anos. Em entrevista ao portal Alô Alô Caruaru, ela relatou que o padrasto teria apresentado ao menos três versões diferentes sobre o que havia acontecido antes de Rosicleia ser encontrada soterrada.

Liliane também afirmou que o homem teria permanecido sentado na calçada após o episódio e pedido que a polícia não fosse chamada. Segundo ela, o suspeito deixou o local e não foi mais localizado.

A filha contou ainda que precisou acionar a polícia após familiares do homem, segundo seu relato, terem ido até a casa da vítima. Liliane disse que a situação ocorreu enquanto a família ainda lidava com a localização do corpo.

O corpo de Rosicleia foi encaminhado ao IML de Caruaru. O companheiro de Rosicleia ainda não havia sido localizado até a publicação desta matéria.