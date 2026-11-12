Por unanimidade, STF derruba lei de 1940 que isentava homens por crimes contra esposas
Decisão unânime suspende regra que permitia que os maridos não fossem punidos por crimes como furto, estelionato e apropriação indébita contra esposas
Publicado: 12/11/2026 às 18:49
O julgamento começou na quarta-feira (11), quando o relator, ministro Dias Toffoli, votou pela suspensão da regra (Gustavo Moreno/STF)
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, nesta quinta-feira (12), suspender a regra que impedia a punição de homens por crimes patrimoniais cometidos contra mulheres no contexto de violência doméstica e familiar. A norma, prevista no artigo 181 do Código Penal, estava em vigor desde 1940.
Com a decisão, deixam de ser beneficiados pela chamada escusa absolutória os homens que praticarem crimes como furto, roubo, extorsão, apropriação indébita, estelionato e fraude contra bens e recursos financeiros de suas esposas em situações de violência doméstica e familiar.
O julgamento teve início na quarta-feira (11), quando o relator, ministro Dias Toffoli, votou pela suspensão da regra. Segundo o magistrado, a imunidade não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e também não é compatível com normas internacionais de proteção aos direitos das mulheres.
Na sessão desta quinta-feira (12), acompanharam o relator os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e o presidente da Corte, Edson Fachin.
Durante o julgamento, Cármen Lúcia, única mulher atualmente na composição do STF, afirmou que a violência patrimonial faz parte da realidade cotidiana de muitas brasileiras.
“Isso não é um fato do passado, é um dado de hoje”, declarou. Segundo ela, há mulheres que chegam a entregar integralmente a própria remuneração ao companheiro para evitar conflitos dentro de casa.
Alexandre de Moraes destacou que a regra mantida pelo Código Penal de 1940 tem origem em normas antigas que buscavam preservar o chamado pátrio poder. Segundo o ministro, a imunidade tinha como objetivo proteger o homem dentro da estrutura familiar vigente à época.
Regra era anterior à Constituição de 1988
A chamada escusa absolutória estabelecia situações nas quais determinados crimes patrimoniais cometidos entre pessoas ligadas por vínculos familiares não poderiam resultar em punição criminal. A previsão foi incorporada ao Código Penal de 1940 e refletia uma concepção de família distinta da adotada pela Carta atual.
O caso chegou ao STF por meio de duas ações, apresentadas pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e pelo Partido Verde. As entidades pediram que a Corte afastasse a aplicação da imunidade nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulheres.
Durante o julgamento, o advogado Aristides Junqueira, representante da Conamp, afirmou que a regra tinha como uma de suas justificativas a preservação do casamento, em um período no qual o vínculo matrimonial era considerado indissolúvel.
Segundo ele, a legislação da época não considerava adequadamente diferentes formas de violência contra a mulher. O divórcio só passou a ser permitido no Brasil em 1977, com a aprovação da Lei do Divórcio.
A Advocacia-Geral da União (AGU) também defendeu o fim da imunidade. A secretária-geral de Contencioso, Isadora Cartaxo, afirmou que as regras deixaram de ser compatíveis com os princípios estabelecidos pela Constituição de 1988.
Para a representante da AGU, a manutenção da imunidade contrariaria princípios como a dignidade da pessoa humana e a igualdade entre homens e mulheres, inclusive dentro das relações conjugais.
A decisão do STF passa a reforçar o reconhecimento da violência patrimonial como uma das formas de violência contra a mulher. A prática inclui condutas como retenção, subtração ou destruição de bens, documentos, recursos financeiros e outros valores da vítima.
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