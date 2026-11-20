Disparos conta a empresária foram registrados por câmeras de monitoramento (Reprodução/Redes sociais)

A empresária Janiery Maria Silva, conhecida como "Niery", morreu na última quinta-feira após uma semana internada em decorrência de um ataque a tiros em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. A vítima estava de moto na noite da sexta (13) quando foi baleada.

Janiery tinha 44 anos e chegou a ser socorrida, sendo levada para uma unidade hospitalar no Recife, onde permaneceu internada. Apesar dos cuidados médicos, não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O autor dos disparos foi identificado por câmeras de segurança do local como o cunhado da empresária, Cícero José Lau Moreira, que está detido. A motivação do crime ainda não foi esclarecida e o caso segue para investigações.