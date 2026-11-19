Caso foi registrado em boletim de ocorrência após uma servidora perceber os fragmentos antes de ingerir a bebida

Professores encontram cacos de vidro em café em escola (Foto: Reprodução/Instagram)

Professores da Escola de Tempo Integral Silvino Almeida de Oliveira (EFITI), localizada no bairro Manoel Chéu, em Garanhuns, no Agreste, encontraram pedaços de vidro misturados ao café solúvel armazenado na sala dos professores. O caso ocorreu na quarta-feira (18), durante o preparo da bebida.

De acordo com o relato dos profissionais, uma servidora chegou a quase ingerir o café, mas percebeu a presença dos fragmentos antes de consumir a bebida. Após a descoberta, o caso foi comunicado à gestão da unidade e registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria de Educação de Garanhuns informou que o produto não fazia parte da merenda escolar e que não havia sido manipulado pelas merendeiras da unidade.

“A Secretaria esclarece que o produto em questão não faz parte da merenda escolar, tampouco foi manipulado ou preparado pelas merendeiras da Unidade. O Café foi adquirido pelos próprios professores para consumo particular e estava armazenado em um armário na Sala dos Professores”.

A pasta também informou que acompanhará a apuração do caso e os desdobramentos da investigação policial, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar com os esclarecimentos.

