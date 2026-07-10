Cresce em 80% número de vendedores do Agreste de Pernambuco em plataforma de e-commerce

Considerando todo o estado, a participação de vendedores ativos do Agreste passou de 11,2% para 17% em um ano (Foto: Blog do Moda Center)

O crescimento da presença de vendedores do polo de confecções do Agreste de Pernambuco no e-commerce está aquecendo as vendas no mercado de vestuário no estado. Um levantamento no marketplace Shopee aponta o crescimento de mais de 80% no número de empreendedores da região, em 2025, dentro do sistema.

O diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações de Fulfillment da Shopee, Felipe Lima, destaca que o digital é um espaço favorável para movimentar o setor e expandir o alcance das vendas. “Com o e-commerce, fabricantes, pequenos lojistas, MEIs e negócios familiares têm a oportunidade de criar e crescer os seus negócios com escala e acesso a consumidores de todas as regiões do país”, destaca.

Segundo Felipe, esse resultado mostra o potencial do empreendedorismo no Agreste pernambucano, um dos principais polos têxteis do Brasil. Ele explica que entre os municípios que mais se destacam no movimento estão Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe pela forte ligação dos negócios ligados à moda nessas cidades. Para impulsionar esse potencial, a Shopee realiza eventos locais de capacitação para auxiliar os empreendedores.

Considerando todo o estado, a participação de vendedores ativos do Agreste passou de 11,2% para 17% em um ano. “Esse movimento reforça a importância de Pernambuco dentro da plataforma. O estado está entre os 10 com mais vendedores ativos na Shopee em todo o país”, reforça.

O vendedor Renato Quaresma foi um dos empreendedores que observou o salto de 800% nas suas vendas em menos de seis meses. “O crescimento do faturamento é devido um entendimento maior da plataforma de forma gradativa, passando pela validação de produtos e pela especialização por meio da própria plataforma, que oferece programas de educação aos vendedores, e de cursos complementares que busquei externamente, além de me acostumar com o próprio timing do marketplace”, explica o empreendedor.

Renato destaca ainda que a entrada na plataforma representa levou o faturamento à um novo patamar. ”No início, abrimos a empresa no marketplace como mais um canal de venda; hoje, ela é uma empresa com CNPJ à parte”, explica. Renato também reforça que ampliou o alcance dos estados atendidos pelo negócio.

“Antes de começarmos a trabalhar com a Shopee, na nossa empresa de atacado, vendíamos principalmente para os polos aqui do Nordeste, para estados como Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia, concentrando 85% das nossas vendas. Já no marketplace, expandimos para o Centro-Oeste até o Sul do país, principalmente na região metropolitana de São Paulo”, afirma.

Crescimento aquece a economia do estado

O presidente do Sindicato das Indústrias de Vestuário de Pernambuco (Sindivest-PE), João D'arru, reforça que o aquecimento das vendas no segmento também alimenta toda a cadeia econômica do estado.

“Ao entrar na plataforma, os vendedores aumentam a produção e consequentemente aumentam também o faturamento, podendo vender para todo o Brasil. As consequências disso são a contratação de mais costureiras, contadores, profissionais dentro da área de serviço, especialistas na área de e-commerce, entre outros. Isso gera também maior formalização”, destaca João.

Ainda de acordo com o presidente da Sindivest-PE, outra tendência em alta é o crescimento da movimentação de pessoas que estão vindo de outras regiões do Brasil para buscar fornecedores na região Agreste do estado. “A gente identificou que existe o perfil do intermediário digital, que não fabrica nada, só faz vender e isso está crescendo aqui na região”, aponta.