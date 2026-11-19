Entrega do Residencial Maria Sônia marcou a marca de 30 mil famílias beneficiadas pelo programa Morar Bem Pernambuco, segundo o governo estadual

Apartamentos destinados a beneficiários do programa Morar Bem - Entrada Garantida (Miva Filho/Secom)

Duzentas e trinta famílias receberam, nesta quinta-feira (19), as chaves de apartamentos do Residencial Maria Sônia, em Abreu e Lima, no Garnde Recife. As unidades foram adquiridas com financiamento pelo programa Minha Casa, Minha Vida e contaram com subsídio de R$ 20 mil do Governo de Pernambuco, por meio do Morar Bem Pernambuco.

Segundo a gestão estadual, 30 mil famílias já foram alacançadas pela modalidade Entrada Garantida do programa habitacional. Para viabilizar a aquisição dos apartamentos em Abreu e Lima, o Estado destinou R$ 4,6 milhões em subsídios.

“Celebramos a marca de 30 mil famílias beneficiadas e quero agradecer à Caixa Econômica Federal, pela parceria com o governo federal, e também a todo o time do Governo de Pernambuco. O Estado entra com o valor da entrada do financiamento, enquanto as famílias pagam uma parcela correspondente ao valor do aluguel", destacou a governadora Raquel Lyra.

O Residencial Maria Sônia tem 256 apartamentos, distribuídos em oito blocos. Dos imóveis, 230 foram contemplados pelo subsídio estadual. Cada unidade possui 49,32 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

A modalidade Entrada Garantida é destinada a famílias com renda de até dois salários mínimos. O benefício de R$ 20 mil é utilizado para reduzir o valor necessário para a entrada do financiamento imobiliário.

“Nesta semana emblemática, celebramos mais de 30 mil famílias beneficiadas em todo o Estado pelo Morar Bem. É uma alegria ver essas pessoas realizando o sonho da casa própria e adquirindo o primeiro imóvel com o apoio do Governo de Pernambuco”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Rodrigo Ribeiro.

Uma das contempladas foi Antônia Neusa de Oliveira, que recebeu um dos apartamentos ao lado da família. “Estou muito feliz e grata, porque é um sonho realizado. Conheci o Morar Bem por meio do meu corretor, que me ajudou muito nessa conquista. Espero que essa nova fase traga mais conquistas e abra outras portas para mim e meus filhos”, afirmou.

Em Abreu e Lima, o programa registra 1.729 inscritos e 289 cadastros aprovados para receber o subsídio, dos quais 133 são de mulheres. Além do Residencial Maria Sônia, outros quatro empreendimentos do município estão cadastrados na iniciativa.