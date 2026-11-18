Manifestantes do MTST Pernambuco cobram uma resposta da Prefeitura do Recife sobre anúncio de desapropriação, feito pelo secretário de Habitação, nas redes sociais

Movimento fecha via no sentido Derby (Foto: Cortesia/MTST)

Representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST-Pernambuco) estão realizando um protesto, na manhã desta quarta-feira (18), no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista, com a Rua do Hospício, no sentido Derby. A via está fechada para a passagem de veículos.

Eles cobram um posicionamento do secretário de Habitação Felipe Cury, sobre uma publicação feita, nesta terça-feira (17), em suas redes sociais em que afirma que teria encaminhado o pedido de desapropriação da ocupação Meca, localizada na Campina do Barreto.



“Ele foi às redes sociais falar que encaminhou um decreto de desapropriação da área, mas não chamou o Movimento para conversar. Os moradores da área vem cobrar ao Movimento informações sobre o fato, mas não fomos chamados”, estamos querendo ver o documento, afirma o coordenador estadual do Movimento, Denety Ferreira.



Ela disse que a ocupação tem cerca de oito anos e mais de 200 famílias. “Recentemente fomos atingidos por incêndio e não recebemos nenhuma ajuda do município. Precisamos saber o que de fato está acontecendo. Não queremos ser pegos de surpresa com uma ação de despejo”, conta.



O movimento disse que seguirá fechando a via até receber um retorno da Prefeitura do Recife. A CTTU está no local com agentes de trânsito e orientadores.



A reportagem procurou a Prefeitura do Recife, mas até a publicação desta matéria não recebeu retorno. O espaço segue aberto.



*matéria em atualização



