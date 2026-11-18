Protesto por moradia fecha neste momento cruzamento da Conde da Boa Vista com a Rua do Hospício, no Centro do Recife
Manifestantes do MTST Pernambuco cobram uma resposta da Prefeitura do Recife sobre anúncio de desapropriação, feito pelo secretário de Habitação, nas redes sociais
Isabella Raquel Fabricio e Silva
Publicado: 18/11/2026 às 10:15
Movimento fecha via no sentido Derby (Foto: Cortesia/MTST)
Representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST-Pernambuco) estão realizando um protesto, na manhã desta quarta-feira (18), no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista, com a Rua do Hospício, no sentido Derby. A via está fechada para a passagem de veículos.
Eles cobram um posicionamento do secretário de Habitação Felipe Cury, sobre uma publicação feita, nesta terça-feira (17), em suas redes sociais em que afirma que teria encaminhado o pedido de desapropriação da ocupação Meca, localizada na Campina do Barreto.
“Ele foi às redes sociais falar que encaminhou um decreto de desapropriação da área, mas não chamou o Movimento para conversar. Os moradores da área vem cobrar ao Movimento informações sobre o fato, mas não fomos chamados”, estamos querendo ver o documento, afirma o coordenador estadual do Movimento, Denety Ferreira.
Ela disse que a ocupação tem cerca de oito anos e mais de 200 famílias. “Recentemente fomos atingidos por incêndio e não recebemos nenhuma ajuda do município. Precisamos saber o que de fato está acontecendo. Não queremos ser pegos de surpresa com uma ação de despejo”, conta.
O movimento disse que seguirá fechando a via até receber um retorno da Prefeitura do Recife. A CTTU está no local com agentes de trânsito e orientadores.
A reportagem procurou a Prefeitura do Recife, mas até a publicação desta matéria não recebeu retorno. O espaço segue aberto.
*matéria em atualização