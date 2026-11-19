Fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe da unidade de ensino. Ocorrência provocou uma coluna de fumaça escura na área central do município

Alunos e professores foram evacuados às pressas por conta do fogo (Foto: @jorgefelipe1)

Um incêndio atingiu o Colégio Dom Vital, na área central de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (19). As chamas provocaram a evacuação de alunos e professores, que deixaram o prédio e se concentraram na praça em frente à unidade de ensino. Não houve registro de feridos.

Vídeos gravados por pessoas que estavam nas proximidades mostram uma coluna de fumaça escura saindo do imóvel e as chamas em uma das áreas da escola. O trecho da avenida em frente ao estabelecimento chegou a ser interditado durante a ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram mobilizadas para atender ao chamado, sendo uma de combate a incêndio e outra de resgate. Inicialmente, as equipes realizaram a retirada de alunos e profissionais que estavam no interior do prédio. Em seguida, atuaram no combate ao fogo e no rescaldo, procedimento realizado para evitar que as chamas voltassem.

Em pronunciamento, a direção da escola informou que a equipe conseguiu conter o incêndio com materiais de combate disponíveis na própria unidade, antes da chegada dos bombeiros, que prestaram apoio à operação.

“Todas as crianças foram evacuadas, não teve nenhum problema com as crianças da escola. A gente tinha um material aqui de combate ao incêndio, a gente conseguiu fazer o controle inicial e também o Corpo de Bombeiros chegou para dar apoio e, graças a Deus, deu tudo certo”, afirmou.

A direção também confirmou que houve apenas danos materiais e disse que a escola deverá trabalhar para recuperar os espaços atingidos. Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre as causas do incêndio nem sobre a extensão dos danos na estrutura do imóvel.

