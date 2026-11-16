Fogo atingiu um dos quartos da residência, onde a vítima estava. Outras duas pessoas conseguiram sair do imóvel sem ferimentos

Maria de Lourdes morreu em incêndio em Caruaru (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher de 79 anos, identificada como Maria de Lourdes Gonçalves da Silva, morreu durante um incêndio em uma residência no bairro José Liberato, em Caruaru, no Agreste, na tarde de domingo (15). A vítima foi encontrada carbonizada em um dos quartos do imóvel, na Avenida Berna. Outras duas pessoas estavam na casa quando o fogo começou, mas conseguiram deixar o local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um dos cômodos da residência, justamente onde a idosa se encontrava. Os outros moradores ainda tentaram retirá-la, mas não conseguiram alcançar a vítima a tempo.

As equipes de socorro foram acionadas e enviaram viaturas de combate a incêndio, resgate e suporte operacional. Quando os bombeiros chegaram, um dos quartos já estava bastante comprometido pelo fogo. A vítima foi localizada nesse ambiente, e a morte foi constatada após o controle das chamas.

Os outros dois ocupantes conseguiram sair da residência antes da chegada das equipes e, segundo os bombeiros, não apresentavam sinais de exposição à fumaça ou ao fogo. A atuação dos militares também impediu que o incêndio atingisse outras áreas do imóvel.

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para realizar a perícia e a Defesa Civil vai avaliar possíveis danos à estrutura da residência. Após o atendimento, o imóvel permaneceu isolado e sob responsabilidade da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada pela 90ª Delegacia de Caruaru como morte acidental. As investigações foram iniciadas e seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do incêndio.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o início das chamas.

