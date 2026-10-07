Motociclista e pedestre morrem após acidente nesta quarta-feira (7) no Recife

Colisão aconteceu no cruzamento das avenidas Abdias de Carvalho e General San Martin, na Zona Oeste da cidade. Trânsito foi desviado e há registro de congestionamento na região

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local (Foto: CTTU)

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um pedestre foi registrado na manhã desta quarta-feira (7), no cruzamento da Avenida Abdias de Carvalho com a Avenida General San Martin, na Zona Oeste do Recife, no sentido da BR-232. O motociclista e um pedestre morreram no local. A pessoa que estava na garupa da moto ficou ferida

A Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foi acionada por volta das 7h20 para atender à ocorrência. Segundo a companhia, o acidente envolveu uma motocicleta e um pedestre.



Ainda segundo a Companhia, duas pessoas vieram a óbito. Agentes da CTTU estão no local para auxiliar o trabalho dos legistas e orientar o tráfego.



Equipes de emergência também foram acionadas para atender à ocorrência. O trânsito está sendo desviado pela Rua Xavier Sobrinho, e um grande congestionamento se forma na região. Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção.

O corpo do motociclista e do pedestre será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML). Ainda não foram divulgadas as identidades das vítimas.